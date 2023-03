Bauwillige müssen Hälfte der Fläche abtreten

Von: Wolfgang Krzizok

Im Moosinninger Rathaus wurde das gemeindliche Fördermodell beschlossen. © Vroni Macht

Die Gemeinde Moosinning will der einheimischen Bevölkerung helfen, in der Heimatgemeinde Wohneigentum zu erwerben.

Moosinning – Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats enthält dafür eine 50-Prozent-Klausel. Die Kommune erhält von bauwilligen Grundstückseigentümern die Hälfte der Fläche und kann diese Grundstücke dann an andere einheimische Bauherren verkaufen. Der Beschluss wurde mit 16:3 Stimmen gefasst.

Laut Beschlussvorlage verwendet die Gemeinde Moosinning das von ihr unter Anwendung dieses Grundsatzbeschlusses erworbene Nettobauland im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten zur Deckung des Wohnbedarfs der örtlichen Bevölkerung. Die Vergabe werde „nach vorheriger Ausschreibung anhand von ermessenslenkenden Vergaberichtlinien vorgenommen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Gemeinde behält sich allerdings vor, in begründeten Einzelfällen von den vorstehenden Grundsätzen abzuweichen.

„Künftige öffentliche Erschließungs-, Grün- und sonstige öffentliche Bedarfsflächen hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde zum Alleineigentum zu überlassen“, heißt es in der die Beschlussvorlage. Dabei erhalte die Gemeinde einen Teil der betreffenden Flächen unentgeltlich zum Alleineigentum.

Bürgermeister Georg Nagler (SPD) betonte, dass die Gemeinde Moosinning mit Sorge die Entwicklung des Grundstücksmarkts betrachte, insbesondere die stetig steigenden Grundstückspreise in attraktiven Regionen Bayerns, zu denen auch das Gemeindegebiet zählt.

„Die Gemeinde Moosinning hält daher die Ausweisung von neuem Wohnbauland auf privaten Grundstücken grundsätzlich nur noch dann für gerechtfertigt, wenn die Neuausweisung auch der Deckung des Wohnbedarfs der örtlichen Bevölkerung dient“, heißt es in der Beschlussvorlage. Das gelte insbesondere für einkommensschwächere und weniger begüterte Personen sowie sonstige Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen, wozu insbesondere junge Familien, Familien mit mehreren Kindern sowie Senioren gehören.

Die Gemeinde lege deshalb per Grundsatzbeschluss verschiedene Eckpunkte für künftige Wohnbaulandausweisungen fest. So werde diese künftig nur dann in Betracht gezogen, wenn die Gemeinde im Vorfeld der Baulandausweisung, und zwar vor Beginn der Bauleitplanung, 50 Prozent der potenziellen künftigen Bruttobaulandflächen erwerben kann, sei es als Realflächen oder als Miteigentumsanteile.

„Die Gemeinde erwirbt das Eigentum oder Miteigentum am Grundstück zum jeweiligen Verkehrswert zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses“, heißt es weiter. „Erfolgt der gemeindliche Grundstückserwerb mit der Zielsetzung, die Baugrundstücke preisreduziert zum Beispiel an einkommensschwächere und weniger begüterte Personen zu veräußern, ist bei der Grundstücksverkehrswertermittlung auf den hinter dem Freien-Markt-Preis zurückbleibenden Sondermarktpreis abzustellen.“

Sollte aufgrund der Höhe der Preise eine für den Gemeindehaushalt kostenneutrale Baulandentwicklung nicht möglich sein, ist der Verkehrswert so zu reduzieren, dass Wohnbauland für die betreffenden Personen in einer für die Gemeinde kostenneutralen Weise geschaffen werden kann.

Der Grundstückseigentümer muss sich verpflichten, das Grundstück innerhalb einer angemessenen Frist nach Baureife zu bebauen. Für den Fall eines Verstoßes sei der Gemeinde ein Ankaufsrecht samt einer den bedingten Übereignungsanspruch absichernden Auflassungsvormerkung einzuräumen.

In der Dezember-Sitzung war der Beschluss zurückgestellt worden. Um offene Fragen zu klären, war Anfang März ein Seminar mit Workshop zusammen mit Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag organisiert worden.

Simon habe nach einer ausführlichen Präsentation zum Thema Baurecht das von der Gemeinde Moosinning praktizierte Ankaufmodell in Koninbation mit einem städtebaulichen Vertrag samt Bauverpflichtung empfohlen, erklärte Nagler. Von dieser Verpflichtung seien Ausnahmen in sehr geringem Umfang möglich. Positiv habe Simon die Fassung eines Grundsatzbeschlusses bewertet, jedoch von einer Festschreibung einer Bagatellgrenze abgeraten, da das die Gemeinde zu sehr binde. Diese Fälle seien individuell zu lösen.

In den anschließenden Gruppenarbeiten waren die Bereiche südlich Erlenweg, Weidenstraße und Adlberg von den Gemeinderatsmitgliedern bearbeitet worden. Die vorherrschende Meinung sei am Ende gewesen, dass die Gemeinde die Flächen im Verhältnis 50:50 ohne Selbstbehalt erwerben solle, da keine der Alternativen zielführend sei, berichtete Nagler.