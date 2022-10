Programm „Bayericher Ochse“: Beim Tierwohl setzt Rewe auf Kempfinger Landwirt

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Präsentation im Ochsenstall: Rewe-Süd Geschäftsleiter Volker Hornsteiner (l.) und Agrarministerin Manuela Kaniber (2. v . r.) auf dem Hof von Manuela und Peter Baumgartner. © Bernd Heinzinger

Der Supermarktkonzern Rewe setzt mit dem Programm „Bayerischer Ochse“ auf Haltungsform 3 an seinen Fleischtheken. 30 Höfe sind beteiligt - auch der der Baumgartners aus Kempfing.

Kempfing – Die Supermarktkette Rewe geht in die Tierwohloffensive: Seit Anfang Oktober gibt es an den Bedientheken mit dem Programm „Bayerischer Ochse“ Fleisch der Haltungsform 3. Der Versorger ging dazu eine Kooperation mit 30 Landwirten aus Oberbayern ein. Einer davon ist Peter Baumgartner aus Kempfing in der Gemeinde Moosinning. Auf seinem Hof fand der offizielle Startschuss für den „Bayerischen Ochsen“ statt. Neben Rewe-Vertretern kam auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Für Baumgartner ist die Kooperation eine „schöne Geschichte“, verrät er: „Rewe zahlt für die Ochsen einen sehr fairen Preis, und durch den Vertrag habe ich Sicherheit.“ Um in das Programm zu kommen, haben die Landwirte einige Anforderungen zu erfüllen – für den Kempfinger kein Problem: „Wir haben unseren Stall schon 2010 so gebaut, dass er den heutigen Vorgaben für die Haltungsstufe 3 entspricht.“ Das bedeutet 40 Prozent mehr Platz für die Tiere im Vergleich zur herkömmlichen Stallhaltung. Die Tiere laufen nicht auf Spalten, sondern einem mit Stroh bedecktem durchgängigen Boden. Außerdem ist der Stall auf den Seiten offen, frische Luft für die Tiere ist garantiert. Das Futter muss gentechnikfrei sein. Baumgartner: „Wir füttern schon seit mehr als acht Jahren keinen Sojaschrot mehr, sondern beziehen regionales Futter.“ Etwa Biertreber vom Erdinger Weißbräu oder Rapsschrot aus der näheren Umgebung. Über die Einhaltung der Anforderungen wachen die Prüfer der unabhängigen QAL GmbH.

Baumgartner schloss mit der Supermarktkette einen Vertrag über 40 Ochsen jährlich ab: „Dieser läuft weiter, so lange ich nicht selbst kündige“, erklärte der Landwirt und fügte an: „Etwas Besseres hätte nicht passieren können, und ich habe bislang noch absolut nichts Negatives über das Programm gehört.“

Für Rewe ist der „Bayerische Ochse“ ein Meilenstein in Richtung des Ziels, bis 2030 das gesamte Thekenangebot auf die Haltungsformen 3 und 4 umzustellen. Bei Pute und Hähnchen sei das bereits gelungen, erklärte der regionale Einkäufer Horst Mayr: „Bei Schwein und Rind erhöhen wir die Quote nach und nach.“ Allerdings benötige es dafür noch mehr Landwirte: „Diese sind für uns das Nadelöhr, angesichts der schweren Zeiten sind einige zudem verunsichert.“ Tiere der Haltungsform 3 bekomme man zudem nur im Ganzen, Rewe könne nicht etwa nur die Filets erwerben. „Das heißt, dass wir auch die Verbraucher sensibilisieren müssen, dass es dann etwa mal keinen Tafelspitz im Supermarkt gibt.“

Kaniber sagte beim offiziellen Ortstermin: „Es wird viel und zum Teil auch zurecht über den Lebensmitteleinzelhandel geschimpft. Aber es werden auch viele Projekte zum Tierwohl angestoßen, und dieses gehört in vorbildlicher Weise dazu.“ Die Erwartungshaltung der Verbraucher sei immer riesig, führte die Ministerin fort: „Aber fast niemand ist bereit, mehr für Fleisch zu zahlen.“ Das Programm sei eine Blaupause, wie ein schönes Miteinander zwischen Versorger und Landwirt funktioniere: „Heute bekommt ihr keine Dresche von mir“, lachte Kaniber in Richtung der Rewe-Vertreter.

Ernster wurde sie bei ihrer Forderung, dass die Ernährungssouveränität in Deutschland bleiben müsse: „Wir dürfen uns nicht wie im Energiesektor erpressbar machen.“ Wenn sich die Krise verschärfe, würden sicher viele Leute nicht mehr auf die Haltungsform achten: „Wir müssen aber an die Zeit danach denken, daher investiert der Freistaat 100 Millionen Euro ins Tierwohl.“ Nach den Ansprachen und einer Stallbesichtigung überzeugten sich alle beim Buffet von der Qualität des „Bayerischen Ochsen“.