Bayerisches Programm Tierwohl: Mehr Geld für mehr Tierwohl

Von: Wolfgang Krzizok

Hereinspaziert in den Tretmiststall: Beim Besuch informierten sich (v. l.) Michael Lachner (Viehvermarktungsgenossenschaft), Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler, Moosinnings BBV-Ortsobmann Paul Hörmannsdorfer, BBV-Kreisobmann Jakob Maier und Kreisbäuerin Irmgard Posch bei Michaela, Johannes und Peter Baumgartner. © Wolfgang Krzizok

Das Bayerische Programm Tierwohl unterstützt Landwirte dabei, mehr Tierwohl in ihre Ställe zu bringen.

Kempfing – Die Kempfinger Landwirtsfamilie Baumgartner ist seit Oktober vergangenen Jahres beim Programm „Bayerischer Ochse“ (Fleisch der Haltungsform 3) der Supermarktkette Rewe dabei. Jetzt beteiligen sich die Viehzüchter aus der Gemeinde Moosinning auch am Bayerischen Programm Tierwohl (BayProTier), das die Staatsregierung am 1. Juli ins Leben gerufen hat. Dabei werden Betriebe, die bestimmte Voraussetzungen bei der Tierhaltung erfüllen, finanziell gefördert.

„Wir betreiben auf unserem Hof Ackerbau und Bullenmast“, erklärte Peter Baumgartner bei einem Pressetermin am Donnerstag. „Und 80 Prozent unserer Erzeugnisse verfüttern wir dann an die Rinder.“ Etwa 220 Tiere besitzen die Baumgartners – knapp 80 Ochsen, der Rest sind Mastbullen. Der Verkauf laufe über die Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern, geschlachtet werde in Waldkraiburg. Manche Metzger aus der Umgebung kauften auch direkt ab Hof.

„Um ins Tierwohl-Programm aufgenommen zu werden, mussten wir fast nichts tun, nur zwei Tiere weniger pro Box“, erzählten Michaela und Peter Baumgartner. Über das Förderprogramm gebe es 130 Euro pro Jahr pro Tier, „das sind 36 Cent am Tag je Tier“.

„Ziel ist es, die Tierhalter zu unterstützen, mehr Tierwohl in die Ställe zu bringen, und dass sich noch mehr Tierhalter anschließen“, sagte BBV-Kreisobmann Jakob Maier. Für Schweinehalter gebe es das Programm schon länger, doch werde es für diese immer schwieriger: „Die Schweinehaltung ist dramatisch zurückgegangen.“ In der Gemeinde Moosinning etwa gebe es keinen einzigen Schweinezüchter mehr, Milchviehhalter nur noch vier oder fünf.

„Für mich als Bürgermeister ist es schön, dass wir Landwirte haben, die diese Wege gehen“, betonte Georg Nagler, der den Hof der Baumgartners als „Leuchtturm-Projekt“ bezeichnete. „Bei uns sind die Bodenrichtwerte stark gestiegen, sodass es hier immer schlimmer wird, die ländliche Struktur zu erhalten.“

Der Erlös aus dem Verkauf der Tiere sei gerade kostendeckend, sagte Peter Baumgartner. Was ihn freue, seien die Metzger, an die er direkt verkauft: „Ein Metzger fragt nicht nach dem Preis, er will einfach das passende Tier haben.“ Das sei auch eine Sache von Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen: „Er kriegt den besten Stier, dann zahlt er einen guten Preis.“

„Die vergangenen Jahre war der Rindermarkt sehr hochpreisig“, erläuterte Michael Lachner von der Viehvermarktungsgenossenschaft. „Jetzt sind wir in etwa wieder auf Vor-Corona-Niveau.“ In der Woche würden in Bayern derzeit rund 10 000 Rinder geschlachtet. „Früher waren es etwa 13 000, in den letzten drei, vier Jahren hatten wir einen Rückgang von rund zehn Prozent, und die Tendenz ist weiter rückläufig.“

Das hänge auch mit einem geplanten Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung zusammen. „Die Bundesregierung will hier alles über einen Kamm scheren“, kritisierte Kreisbäuerin Irmgard Posch. Ein Kompromiss sei die Kombihaltung, ein Modell des Bayerischen Bauernverbands. „Da haben die Tiere 120 Tage im Jahr Bewegung.“ Diese Art der Haltung sehe er als „tollen Weg“, sagte Maier, und Posch ergänzte, „dass das für manche Betriebe eine Lösung ist“.

Man müsse abwarten, wie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) die Sache sehe, ergänzte Maier, „eher ideologisch oder eher pragmatisch“. Er frage sich ab und zu: „Vielleicht ist es den meisten Menschen wurscht, woher die Lebensmittel kommen und wie sie produziert werden. Am Ende des Tages müssen sie einfach nur günstig sein.“

Da gehöre noch viel Aufklärungsarbeit gemacht, fand auch Peter Baumgartner und erklärte, sie würden ihre Tiere in einem sogenannten Tretmiststall halten. Der sei nicht beheizt, die Front müsse zu einem Drittel offen sein. Was er auch betonte: „Wir füttern seit acht Jahren genfrei.“ Man kaufe etwa kein Soja aus Südamerika zu, „sondern nur Rapsschrot und Biertreber – zweimal in der Woche fahre ich zum Erdinger Weißbräu“. Allein auf seinem Hof habe er sieben bis acht Zertifizierungen, stellte Peter Baumgartner fest: „Wir machen das alles aus Überzeugung.“ Wir, das ist neben seiner Frau Michaela auch Sohn Johannes, der gerade die Meisterschule macht und versprach: „Ich will den Hof später übernehmen.“