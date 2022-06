Blaskapelle Moosinning: Musikalischer Ballwechsel im Stadion

Schwungvoll warfen sich die Musiker der Blaskapelle bei der Sommerserenade unter Tibor Handlers Leitung musikalisch die Bälle zu. © Vroni Vogel

Das sieht der Rasen im Fußballstadion auch nicht alle Tage: Die Moosinninger Blaskapelle und ihr Jugendensemble begeistern bei Sommerserenade auf dem Sportplatz.

Moosinning – Statt des Fußballs flogen beim Konzert der Moosinninger Blaskapelle unter der Leitung von Tibor Handler die musikalischen Bälle auf dem Fußballplatz hin und her. Die Sommerserenade auf dem Freizeitgelände war eine pfiffige Idee, um mit Blick auf die Pandemie nach der langen Corona-Pause ein Konzert unter freiem Himmel zu verwirklichen.

Die Veranstaltung war bestens besucht. Als charmante Moderatorin gewährte Steffi Stangl mit ihren frischen Ansagen Einblick in die Probenarbeit der Blaskapelle, gewürzt mit humorvollen Anekdoten. Gleich zu Beginn verriet sie das Konzept der Musikauswahl: „Wir haben Lieblingsstücke ausgesucht und wieder neu für euch geprobt.“

Mit der abwechslungsreichen Musik wurden ganz unterschiedliche Genres erkundet. An ungezähmte Jugendträume erinnerte die Rocknummer „Born To Be Wild“. Man war mit Helene Fischers Schlager dazu eingeladen, sich atemlosen Nachtschwärmereien hinzugeben. Während die Sonne nach und nach versank und der kühle Abend heraufdämmerte, sorgten fröhliche Melodien für eine wärmende Atmosphäre. Mit diesen schwungvollen Blasmusikklängen konnte man auf eine unbeschwerte Reise gehen.

Welthits aus Italien entführten in südliche Gefilde und feierten ausgelassen das Dolce Vita. Als „Wien bleibt Wien“ erklang, fand man sich in einer lauschigen Heurigenschenke wieder. „Griechischer Wein“ erzählte von Sehnsucht, Einsamkeit und einem wunderschönen Land. Ein spannendes und sehr markantes Stück mit südosteuropäischer Tönung war der Maxglaner Zigeunermarsch. Mit einem Abba-Medley sorgte die Blaskapelle für ausgelassene Partystimmung, und das Haindling-Stück „Paula“ ließ das nostalgische München ganz nah an Moosinning heranrücken.

Auch wenn der Mond sich schön langsam anschickte, den Himmel zu erobern, ging mit einer fröhlichen Polka noch einmal die Sonne auf. Es gab mit „Valerie“ eine Hommage an Amy Winehouse. Das alles wurde ganz entspannt serviert, wohl weil einfach viel, detailliert und sogar zuhause im stillen Kämmerlein geprobt worden war.

Beeindruckend war auch der engagierte Auftritt der Jugendkapelle, geleitet von Monika Dollak. Trotz Corona haben sich die jungen Leute über die Zeit hinweg weiter eingebracht und sogar Leistungszeichen erfolgreich absolviert. Annalena Huber und Caroline Huber freuten sich über eine Silbermedaille. Lena Jakob, Joshua Hanf, Tim Oberndorfer, Anton Kolbinger und Leonhard Wohlrab wurden mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet.

VON VRONI VOGEL

