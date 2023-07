Firma Ziemann & Urban aus Moosinning ist „Ehrenamtsfreundlicher Betrieb“

Von: Veronika Macht

In der Residenz in München hat Innenminister Joachim Herrmann die Firma Ziemann & Urban GmbH aus Moosinning ausgezeichnet. Geschäftsführer Markus Ziemann nahm die Urkunde entgegen. Darüber freuten sich auch Franziska Urban sowie die Vertreter des Medizinischen Katastrophen-Hilfswerks Deutschland, Robert Schmitt, Florian Brummer und Maximilian Hinkofer (v. r.). © Sebastian Widmann/StMI

Die Firma Ziemann & Urban aus Moosinning wurde beim Blaulichtempfang als „Ehrenamtsfreundlicher Betrieb“ ausgezeichnet.

Moosinning – Beim sogenannten Blaulichtempfang „Sicheres Bayern“ hat Innenminister Joachim Herrmann kürzlich in der Residenz in München neun Arbeitgeber aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben mit der Auszeichnung „Ehrenamtsfreundlicher Betrieb – Gemeinsam für mehr Sicherheit“ gewürdigt. Eine der ausgezeichneten Firmen ist die Ziemann & Urban GmbH aus Moosinning.

„Neben dem Einsatz aller Ehrenamtlichen braucht es für ein gut funktionierendes Hilfeleistungssystem auch ein großes Engagement und viel Verständnis der Arbeitgeber. Denn Schutz und Hilfe für die Bevölkerung kann es nur geben, wenn hinter den vielen ehrenamtlichen Helfern Arbeitgeber stehen, die ihren Beschäftigten auch im Einsatz den Rücken freihalten – und das trotz möglicher Auswirkungen auf den Betriebsablauf“, wird Herrmann in einer Pressemitteilung zitiert. Ihr zufolge bedankte er sich bei allen Einsatzkräften für deren unermüdliches Engagement für die Sicherheit und den Schutz der bayerischen Bevölkerung: „Bringen Sie sich bitte auch weiterhin so großartig in unsere Gesellschaft ein und kommen Sie stets wohlbehalten von Ihren Einsätzen zurück.“

Ein starkes Hilfeleistungssystem und eine funktionierende Gefahrenabwehr seien gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Er sei stolz, so Innenminister Herrmann, „dass wir in Bayern ein solch einmaliges Netzwerk an Einsatzorganisationen haben“. Polizei, Feuerwehren, Rettungs- und Hilfsorganisationen, THW und Bundeswehr würden mit dem Freistaat eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Damit sich Menschen aber ehrenamtlich in diesen Organisationen engagieren können, braucht es auch Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten auch im Einsatz den Rücken freihalten. Bei der Ziemann & Urban GmbH mit 35 Mitarbeitern gibt es vier Mitarbeiter, die Ehrenämter beim Medizinischen Katastrophen-Hilfswerk Deutschland (MHW) sowie in der Freiwilligen Feuerwehr bekleiden, wobei die Geschäftsführung selbst aktiv beim MHW mitwirke, wie das Unternehmen mitteilt. Er finde es wichtig, erklärt Geschäftsführer Markus Urban, „dass wir als Arbeitgeber uns unserer Rolle bewusst sein müssen, solche Institutionen zu unterstützen, und dass wir unseren Mitarbeitern den Rücken freihalten müssen“, damit diese ihre Aufgaben dort erfüllen könnten.