Zwei Radl Presssack und eine Flasche Rum

Zehn Burschen, zwei gemeinsame Leidenschaften – so entstand vor fünf Jahren der RW Bresssog n. e. V. Mittlerweile sind es 13 Mitglieder – dabei ist die Aufnahmeprüfung nicht ohne.

Moosinning – Die Liebe zum Fußball und die Vorliebe für Presssack (bayer. Bresssog) einte vor fünf Jahren zehn junge Burschen. Sie kickten damals in der A-Jugend des FC Moosinning und brauchten eine Gaudi-Mannschaft, weil sie an der „Copa Caliente“, dem Hobby-Fußballturnier der Erdinger Disco Penthaus, teilnehmen wollten.

Am 20. Dezember 2013, beim Presssack-Essen im Keller von Manuel Elsenberger, wurde das Team Rot-Weiß Bresssog aus der Taufe gehoben. „Wir haben dann beschlossen, dass wir uns jeden 20. zum Presssack-Essen treffen“, erzählt Bene Thumbs, eines von zehn Gründungsmitgliedern. Allerdings habe es da das Veto eines Kameraden gegeben. Er sei an einem 20. mit seiner Freundin zusammengekommen, und diese wolle mit ihm jeden 20. „Monatstag“ feiern. „Dann sind wir halt auf den 19. ausgewichen“, sagt Thumbs und fügt lachend an: „Aber jetzt würde der 20. auch gehen.“ Besagter Kumpel, der nicht genannt werden will, sei nämlich nicht mehr mit seiner Freundin zusammen.

Mit Max Henneberger (2014) sowie Sebastian Kollmannsberger und Dominik Gunderlach (2015) seien noch drei Mitglieder dazu gekommen. „Aber jetzt ist Aufnahmestopp“, betont Thumbs. Die Neuen mussten als Aufnahmeprüfung zwei Radl Presssack essen und eine Flasche Captain Morgan leeren. „War nicht so schlimm, wir hatten dazu zwölf Stunden Zeit“, erzählt Kollmannsberger. Obwohl RW Bresssog ein n. e. V. ist, also ein „nicht eingetragener Verein“, hat er eine Satzung und einen Vorstand. Die Vorsitzenden sind Sebastian Schmid und Peter Körner, Alexander Hofmeister fungiert als Kassier, Thumbs als Schriftführer.

Bresssog-Lied vor jedem Essen

In alphabetischer Reihenfolge muss jeder seine Spezl immer am 19. bewirten. „Normalerweise wird er mit scharfen Zwiebeln, viel Essig, Salz, Pfeffer und Meerrettich angemacht“, sagt Körner. „Nur beim Bene ist was anderes drin, wie Oregano oder so“, ergänzt er lachend. Alle kaufen den Presssack übrigens woanders. „Jeder hat einen Metzger seines Vertrauens“, weiß Kollmannsberger, wenngleich dieses Vertrauen einmal erschüttert worden sei. „Da habe ich einen Zahn gefunden, das war mein schlimmste Presssack-Erlebnis“, berichtet Stefan Erl. Vor dem Essen wird gemeinsam immer das selbst komponierte Bresssog-Lied gesungen.

Natürlich wollten die Burschen wissen, wie ihre Lieblingsspeise hergestellt wird, und mussten feststellen, als sie bei einem Metzger Anschauungsunterricht bekommen hatten, dass der Presssack unmittelbar nach der Herstellung überhaupt nicht schmeckt – vor allem der rote. Körner erinnert sich grinsend. „Da ist dann am Schluss die Oma gekommen und hat gesagt: ,Der is dann fertig, wenn’s da beim Probiern d’Lätschn verziagt’.“ Der weiße Presssack komme bei ihnen deutlich besser an als der rote, erzählen die Burschen.

Nach dem Essen wird meistens diskutiert, „und je höher der Alkoholpegel desto intensiver“, weiß Thumbs. Über Politik und natürlich auch über Fußball. Gibt es doch Löwen- und Bayern-Fans in der Gruppe –, und mit Max Henneberger sogar einen Club-Anhänger. „Da gibt es oft auch heftige Meinungsverschiedenheiten“, bekennt Thumbs. „Aber wir raufen uns immer gleich wieder zusammen.“ Und Kollmannsberger ergänzt: „Frauen würden da wahrscheinlich nie mehr miteinander reden. Wir trinken gemeinsam eine Halbe, und alles ist wieder gut.“

Lustig geht es auch bei den Urlauben der 13 Junggesellen zu. Auf Mallorca hätten drei aus der Gruppe ausgemacht, sich RWB auf den Fuß tätowieren zu lassen. „Als ich am nächsten Morgen meine Spezl wieder gefunden habe und sehen wollte, wie ihr Tattoo ausschaut, war ich der einzige, der eins hatte“, erzählt Kollmannsberger unter dem Gelächter seiner Spezl.

Nach dem Aus der „Copa Caliente“ hat RW Bresssog ein Hobby-Turnier ins Leben gerufen, den „Copara vom Bresssog“. Beim letzten Mal haben 20 Teams teilgenommen. Die Spenden daraus in Höhe von 710 Euro haben die Burschen auf 1000 Euro aufgerundet und der Deutschen Kinderkrebsstiftung gespendet. „Wir wollen ja auch was Gutes tun, wenn’s uns schon so gut geht“, sind sich die Bresssog-Burschen einig.