CSU-Aufstellungsversammlung in Moosinning: Kruppa greift zu Verfahrenstrick

„Schnellstmöglich“ soll die CSU Moosinning die Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahlen abhalten, fordert Pamela Kruppa und schaltet dazu den Kreisverband ein. Dessen Vorsitzender sieht das anders.

Moosinning – Der CSU-interne Machtkampf um das Bürgermeisteramt in Moosinning hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Sonntag hat Ortsverbandschefin Manuela Marheineke beim Frühschoppen den 21. November als Termin für die Aufstellungsversammlung genannt. „Das wäre weit über die Frist hinaus, die laut Satzung der CSU erlaubt ist“, sagt die amtierende Rathauschefin Pamela Kruppa, die bekanntermaßen noch einmal kandidieren will, intern aber umstritten ist. Sie hat sich deshalb an den Kreisverband gewandt: Der soll die Versammlung einberufen – „und zwar schnellstmöglich“.

Am Mittwoch hat Kruppa ein entsprechendes Gesuch in der Kreisgeschäftsstelle der CSU in Erding abgegeben. Der Ortsverband Moosinning-Eichenried habe „trotz des Antrags von einem Drittel der Mitglieder keine Versammlung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist einberufen“, schreibt Kruppa in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt und das an Kreisvorsitzenden Martin Bayerstorfer gerichtet ist.

Pamela Kruppas Unterstützer haben Unterschriften gesammelt

Wie berichtet, haben Unterstützer Kruppas vor einigen Wochen Unterschriften gesammelt, damit der Ortsverband die Nominierungsversammlung möglichst schnell einberuft. Da ein Drittel der Mitglieder unterschrieben habe, so Kruppa, müsse die Versammlung laut Satzung innerhalb von sechs Wochen stattfinden. „Das wurde mir auch vom Justiziar der CSU-Landesleitung bestätigt“, sagt die Bürgermeisterin. Ein Termin kurz nach Fristende sei demnach „unschädlich“. Komme jedoch der Vorstand dem Antrag des Drittels der Mitglieder überhaupt nicht nach, müsse der Vorstand des übergeordneten Verbands laden – in diesem Fall der Kreisvorstand.

„Bisher ist noch keine Ladung erfolgt“

Die Sechs-Wochen-Frist endet am 8. November. „Bisher ist aber noch keine Ladung erfolgt“, moniert Kruppa. „Damit liegt ein schwerwiegender Verstoß der Ortsvorsitzenden und der Vorstandschaft des CSU-Ortsverbands Moosinning-Eichenried gegen die Satzung der Christlich Sozialen Union Bayern vor.“

Jede weitere Verzögerung der Versammlung und somit ein anhaltender Verstoß gegen diese Satzung sei „nicht mehr zu dulden und hinzunehmen“, schreibt Kruppa und fordert vom Kreisverband, die Zusammenkunft zum nächstmöglichen Termin, 10. November, unter Einhaltung der Ladungsfrist einzuberufen. Dann würde sie immerhin noch in einer Kulanzzeit stattfinden, sagt Kruppa und stellt klar: „Jede Versammlung, die danach kommt, findet definitiv nicht satzungsgemäß statt“ – also auch die am 21. November.

Kreisvorsitzender Martin Bayerstorfer: „Wir werden da nicht eingreifen.“

CSU-Kreischef Bayerstorfer sieht das anders. „Vom Ortsverband haben wir die Zusage samt Termin für eine gemeinsame Aufstellungsversammlung für Bürgermeister und Liste“, sagt er auf Nachfrage. Die Einladung werde bereits in der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle zum Versand vorbereitet und am Montag wohl verschickt.

„Ich sehe keine Veranlassung, dass der Kreisverband jetzt noch schnell einladen müsste. Dann müssten wir ja heute oder morgen noch versenden“, sagt Bayerstorfer am Mittwoch und stellt klar: „Ich halte es für nicht zielführend, dass jetzt der Kreisverband zu einer Aufstellungsversammlung einlädt, wenn die des Ortsverbands bereits terminiert ist. Wir werden da nicht eingreifen.“

Kruppa: „Ich bin es nicht, die die Kommunikation scheut“

Dass sie zum Frühschoppen am Sonntag nicht explizit eingeladen war, bestätigt Kruppa übrigens: „Ich habe vom Termin aus der Presse erfahren.“ Nicht gekommen sei sie, weil sie ganztags Termine als Bürgermeisterin gehabt habe – nicht etwa, weil sie mit ihrem Fernbleiben „eine Eskalation“ habe vermeiden wollen, wie Marheineke vermutet hat. „Die Verweigerung, sich dieser demokratischen Entscheidung zu stellen, kommt derzeit eher von Seiten des Ortsverbands. Ich bin es nicht, die die Kommunikation scheut“, sagt Kruppa.

Lesen Sie dazu auch:

Dass Pamela Kruppa für 2020 noch einmal als Bürgermeisterkandidatin nominiert werden will, stößt bei der CSU auf unterschiedliche Reaktionen

.