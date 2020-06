Für noch mehr Spielspaß in Eichenried

Eine neue Wippe und eine Erweiterung der Schaukelanlage hat die Bürgerschaft Eichenried für den Spielplatz an der Eicherloher Straße übergeben. Unser Bild zeigt (v. l.) Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler, Leo Brenninger (BE-Gemeinderat), Hubert Scherzl (BE), Werner F leischer (2. Bürgermeister und Vorsitzender der BE), Anita Jacobs und Stephanie Fuchs (beide Basarteam Eichenried), Helmut Scherzl (BE) und Verena Fleischer (BE-Gemeinderätin).

© Bürgerschaft Eichenried