Country Gringos Moosinning: Musik und Tanz im Western-Stil

Die Country Gringos stehen für gute Musik und abwechslungsreiche Tänze im Country-Stil. Heuer feiert der Moosinninger Verein sein 30-jähriges Bestehen und lädt am Wochenende, 13./14. Juli, zum Familien-Countryfest ein.

Moosinning– Manfred Böhm, seit 25 Jahren im Vorstand, leitet die Gitarrengruppen für Kinder und Erwachsene. „Die Kinder sind zwischen acht und zehn Jahren alt. Wir spielen viele deutsche Volkslieder, da die Grundschüler noch keinen Englischunterricht haben“, erzählt Böhm. „Wir bekommen viel positives Feedback, vor allem von den Englischlehrern, die bestätigen, dass sich die Noten dadurch verbessert haben.“

Entstanden ist der Verein, der mittlerweile 134 Mitglieder zählt, 1989. Damals war die Country-Musik in Europa sehr populär. In der Anfangszeit kamen die Mitglieder ausschließlich aus Moosinning, mittlerweile auch aus anderen Gemeinden im Landkreis und vereinzelt sogar aus Ebersberg und München.

Ein Hauptbestandteil des Vereinslebens ist der Line Dance. Der Gruppentanz hat sich im 20. Jahrhundert in Amerika entwickelt. Meist wird die Choreografie auf einen Musiktitel abgestimmt. Die Anfänger-Gruppe der Country Gringos unterrichtet Gabi Böhm, die Fortgeschrittenen trainieren unter der Leitung von Monika Knaack.

Country Gringos Moosinning: Familienfest bei freiem Eintritt

„Vermutlich sind wegen des Line Dance auch etwas mehr Frauen im Verein“, sagt Manfred Böhm und erläutert, dass beim Tanzen Musikstücke des New Country zum Einsatz kommen. „New Country ist eine Richtung des traditionellen Country und wird in Deutschland häufig als Pop deklariert, weil dieses Genre einfach viel attraktiver ist“, sagt Böhm.

Wer Lust hat, die Sänger und Tänzer zu erleben, der hat am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu. Auf dem Vereinsgelände am Fasanenweg in Moosinning zeigen die Country Gringos, was in ihnen steckt – musikalisch wie tänzerisch. Der Eintritt ist wie immer frei.

Musikprogramm und Line Dance zur Unterhaltung

Nicht nur die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten: Am Samstag, 13. Juli, sorgt ein buntes Programm mit Ponyreiten, Kinderschminken und Hüpfburgen auch für Spaß bei den Kleinen. Der Bogensportverein Erding zeigt, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht. Und um 14 Uhr beginnt dann das musikalische Programm. Den Anfang macht die Hee Haw Pickin’ Band aus München, die 30 Jahre Bühnenerfahrung aufweisen kann. Ab 19 Uhr folgen die Old Stable Gamblers, die vereinseigene Band, zu der die Line Dancer eine einstudierte Choreografie vorführen.

Am Sonntag, 14. Juli, geht es beim Weißwurst-Frühstück ab 10.30 Uhr musikalisch weiter. Die Kindergruppe zeigt, was sie in ihrem ersten Jahr an der Gitarre gelernt hat. Von 11 bis 13 Uhr unterhalten Anny and her HusBANDs die Gäste. Zum Abschluss des Fests spielt die Band Floyd Roses Oldies und Rock-Klassiker.

Celina Eckert