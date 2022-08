Sechs Bands rocken die Gringo City

Von: Veronika Macht

Machen den Anfang: die Musiker der Band Rock Work stehen ab 15 Uhr auf der Bühne. © Foto Hapke

Das erste „Tombstone Rock Festival“ steigt am Samstag, 20. August, in der Gringo City in Schnabelmoos.

Schnabelmoos – Erst vor gut einem Jahr haben die Country Gringos Moosinning ihre Westernstadt in Schnabelmoos fertiggestellt – in 26 Monaten Bauzeit in Eigenregie. Seitdem jagt dort eine Musikveranstaltung die nächste. Jetzt steht wieder ein Konzerttag an: Am Samstag, 20. August, veranstalten die Gringos in Zusammenarbeit mit „Rocker Zone München – Kultur und Konzerte e. V.“ auf dem Gelände in der Gringo City das erste „Tombstone Rock Festival“.

„Der Name ist Programm“, schreibt Vorsitzender Manfred Böhm in einer Pressemitteilung, immerhin heizen sechs Rockbands den Gästen mit eigenen Songs und Coverversionen von AC/DC bis ZZ Top ein. Einlass ist um 13 Uhr, um 14 Uhr beginnen DJs damit, die Gäste in Stimmung zu bringen.

Um 15 Uhr macht dann die Band Rockwork mit Coverversionen klassischer Rockmusik den Anfang. Um 16.10 Uhr spielt Keep the Mood, eine Erdinger Band, die sich aus der bekannten Band Mr. Mood entwickelt hat, die 30 Jahre lang fester Bestandteil der Erdinger Rockszene war. Um 17.30 Uhr spielen die Münchner von Glory Daze Hard Rock und Heavy Metal in der Tradition der 80er Jahre. Gegen 19 Uhr entern Bowmen die Bühne, das sind drei Studio-Musiker, die schon in Bands wie Capt’n Hammer über Zauberberg bis Saragoss Band gespielt haben.

Um 20.30 Uhr dürfen sich die Besucher auf die Band Grap und ihren Rock ohne Limits freuen – „muss man gesehen, gehört und vor allem live erlebt haben“, findet Böhm. Den Abschluss bildet um 22 Uhr Richie Kelly’s Overture, eine Melodic-Rock-Band, die 2015 ihr erstes Album veröffentlichte.

Der Eintritt für die sechs Bands beträgt zwölf Euro, die Veranstaltung findet dank Zelt bei jeder Witterung statt. Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen, Steaksemmeln, Pommes, Pizza, Gringo-Burger und Getränken übernehmen die Country Gringos.