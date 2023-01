Damit die Wandhöhe nicht die Nachbarschaft zerstört

Von: Wolfgang Krzizok

Andreas Eschbaumer „Eine Ortschaft ändert sich halt“, sagt der CSU-Gemeinderat. © Privat

Ein Innenentwicklungskonzept und konkret die Anpassung der Höhenentwicklung waren ein großes Thema im Moosinninger Gemeinderat.

Moosinning – Eine endgültige Entscheidung ist nach längerer Diskussion allerdings nicht gefallen.

„Wir sprechen nur über die Höhenentwicklung“, stellte Bürgermeister Georg Nagler (SPD) eingangs der Debatte fest. „Das soll uns dann als Richtschnur dienen.“ Anlass war ein Antrag, der im November 2022 im Bauausschuss behandelt worden war. Wie berichtet, wollte ein Bürger ein Gebäude auf eine Wandhöhe von 7,80 Meter aufstocken. In dem Bereich gelten jedoch 7,30 Meter als Bezugsgröße. „Größere Wandhöhen bis zu neun Meter sind gemäß dem Innenentwicklungskonzept aus dem Jahr 2018 lediglich im Bereich der Bundesstraße zulässig“, hieß es im Beschlussvorschlag.

Wegen der Präzedenzwirkung hatte der Bauausschuss deshalb beschlossen, im ersten Schritt das Innenentwicklungskonzept bezüglich der Vorgaben zur Wandhöhe zu überarbeiten. Der Planungsverband (PV) Äußerer Wirtschaftsraum München erstellte daraufhin eine Ausarbeitung, die Christian Schwander jetzt im Gemeinderat vortrug.

„Wenn man immer nur im Einzelfall entscheidet, kommt man in den Wald und schafft Bezugsfälle“, sagte er. Es gebe in letzter Zeit vermehrt Anträge, höher zu bauen. „Das hat gute Gründe, denn man will ja Wohnraum schaffen“, betonte Schwander. Das sehe er durchaus positiv. Aber, und das dürfe man nicht vergessen: „Es gibt mehr Verkehr, einen höheren Stellplatzbedarf, und es wird mehr Fläche versiegelt.“ Auf einem 600 Quadratmeter großen Grundstück könne man durchaus acht Wohneinheiten unterbringen, aber man benötige dann im Gegenzug 16 Stellplätze.

Anschließend zeigte der Planungsexperte anhand von Beispielen aus dem Gemeindegebiet fünf verschiedene Haustypen auf und wo welche Möglichkeiten gegeben seien. Eine Erhöhung der Wandhöhe auf 7,50 Meter beispielsweise bedeute einen höheren Kniestock und folglich mehr Wohnfläche im Dachgeschoss. Bei neun Metern Wandhöhe hätte man ein Dachgeschoss ganz ohne Dachschräge. „Das wäre ein neuer, sechster Haustyp, der sich allerdings nicht für alle Gebiete eignet“, stellte Schwander fest.

In Eichenried könne er sich diese Häuser etwa entlang der Bundesstraße vorstellen, in Moosinning südlich der Erdinger Straße. Man müsse schauen, „wo man höher bauen kann, ohne dass es Probleme mit den Nachbarn gibt“. Von einer generellen Erhöhung riet er ab, um eben keine Bezugsfälle zu schaffen. Außerdem sollten diese Haustypen „nur quartierweise zugelassen werden“.

„Man muss halt die Balance finden“, sagte der Bürgermeister, was Andreas Eschbaumer nicht so sah. „Mir ist das zu kompliziert“, meinte der Sprecher der CSU-Fraktion und sagte: „Wenn einer die Stellplätze nachweisen kann, warum nicht. Eine Ortschaft ändert sich halt.“ Dem widersprach Schwander, der auf Probleme mit den Nachbarn hinwies.

„Da kommt dann ein böser Münchner Investor, der ein Grundstück gekauft hat und so viel rein baut, wie es geht.“ Deshalb würde er von einer generellen Regelung abraten, denn: „Hier könnten funktionierende Nachbarschaften zerstört werden.“ Als Beispiel nannte Schwander die Landeshauptstadt selbst und sagte: „Man stelle sich vor, überall dürfte gleich hoch gebaut werden.“

„Ich wäre für einen Workshop, wo wir alles besprechen“, schlug Andreas Wachinger (CSU) vor und rannte damit bei seinen Kollegen offene Türen ein. Manfred Lex (CSU) etwa war seiner Meinung, denn: „Das muss alles genau durchdacht sein und soll langfristig halten.“ Von einem „sehr schwierigen Thema“ sprach Werner Fleischer (BE) und gab zu: „Ich bin gespalten, ich weiß nicht, was richtig ist.“

Am Ende sprachen sich die Gemeinderäte einstimmig für einen Workshop zusammen mit dem Planungsverband aus, in dem die Problematik ausgiebig diskutiert werden soll. Bürgermeister Nagler versprach, dass der Workshop „zügig vorbereitet wird“.