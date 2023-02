Der Ortsverband wird jünger

Von: Wolfgang Krzizok

Dichtes Gedränge: Der Lichtmessmarkt des CSU-Ortsverbands Moosinning-Eichenried beim Oberwirt war ein voller Erfolg, die angebotenen regionalen Produkte fanden reißenden Absatz. Anschließend ging es hinüber ins Nebenzimmer zur Jahreshauptversammlung. © Wolfgang Krzizok

Der CSU-Ortsverband Moosinning-Eichenried setzt seinen Verjüngungsprozess fort.

Moosinning – Sehr zur Freude der Ortsvorsitzenden Manuela Marheineke, die in der Jahreshauptversammlung in ihrem Amt bestätigt wurde und jetzt einige jüngere Kräfte im Team hat.

Erst hatte die CSU zum Lichtmessmarkt in den Oberwirt eingeladen, bei dem es viele regionale Produkte zu kaufen gab, anschließend war die Jahreshauptversammlung angesagt. Manuela Marheineke strahlte übers ganze Gesicht, als sie 28 Mitglieder im voll besetzten Nebenzimmer beim Moosinninger Oberwirt begrüßen konnte. „Schön, dass wir endlich raus sind aus der Pandemie“, sagte sie und betonte: „Der persönliche Austausch ist einfach wichtig und nicht, dass alles nur noch über die sozialen Medien läuft.“ Für sie steht fest: „Demokratie lebt vom persönlichen Austausch und der Diskussion.“

Die Ortsvorsitzende ließ dann die Aktivitäten Revue passieren, die der Ortsverband im vergangenen Jahr aufgezogen hatte, angefangen vom Erntedank- und Lichtmessmarkt, über Veranstaltungen zu den Themen Pflege und Energie, bis zum traditionellen Stieressen.

Als Vorgriff auf die Neuwahlen des Vorstands betonte sie, dass der Umbruch im Ortsverband weiter fortgesetzt werde. Hatten sich zuletzt von den alten Recken Georg Brummer und Peter Stangl verabschiedet, so werden sich nun unter anderem Manfred Lex und Sepp Kuttenlochner zurückziehen. Erfreulich sei auch, dass sich bei der Jungen Union etwas bewege. So sei der Vorsitzende der JU Moosrain mit Daniel Mühlberger ein Moosinninger, und es seien auch einige junge Mitglieder zum Ortsverband gestoßen.

106 Mitglieder stark sei der Ortsverband Moosinning-Eichenried. Es seien vier Mitglieder weniger als im Vorjahr, zwei seien verzogen und zwei verstorben. 64 Prozent seien männlich, 36 Prozent weiblich. „Das ist eine gute Mischung, auch aus Jung und Alt, und es macht sehr viel Spaß“, bekannte die Ortsvorsitzende. Gleichzeitig wies sie auf eine bevorstehende Veranstaltung hin, die zusammen mit Neuching und Finsing durchgeführt wird: Am Mittwoch, 8. März, kommt Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker ins Gasthaus Faltermaier nach Eicherloh.

Auch den Kassenbericht verlas anschließend Manuela Marheineke für ihre Schwester Annette, die beruflich verhindert war. Zum Ende des Jahres 2021 habe der Kassenstand 4061 Euro betragen, zum Ende 2022 sei er bei 3022 Euro gewesen. Das sei erfreulich, meinte die Ortsvorsitzende: „Als ich übernommen hatte, hatten wir 100 Euro.“

CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Martin Bayerstorfer lobte in seinem Grußwort. „Euer Ortsverband zählt zu den aktivsten, nicht nur, was politische Dinge betrifft, sondern es gibt auch andere hervorragende Veranstaltungen“, sagte er. „Da kommen die Leute ins Gespräch, und das ist wichtig.“ Er freute sich über den „guten Zusammenhalt und die große Leidenschaft“ im Ortsverband. „Ich bin sicher, dass wird sich bei den Wahlen auszahlen.“ Bayerstorfer mahnte aber: „Landtags- und Bezirkstagswahlen werden kein Selbstläufer.“

Anschließend fungierte Bayerstorfer als Wahlleiter und hatte keine Mühe. Die Wahlen waren bestens vorbereitet, und fast alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Ortsvorsitzende bleibt Manuela Marheineke, ihr zur Seite stehen als Stellvertreter die beiden Gemeinderäte Andreas Eschbaumer und Andreas Humplmair sowie Andrea Krüger. Schatzmeisterin bleibt Annette Marheineke, zum neuen Schriftführer für Christoph Meier wurde in Abwesenheit Bruno de Vargas Balau gewählt. „Er ist 18 Jahre alt und nach Eichenried gezogen“, erzählte die Ortsvorsitzende. „Er kommt aus Niedersachsen und war in der Schüler Union in Wolfsburg aktiv.“ Neuer Digitalbeauftragter ist Daniel Mühlberger

Verjüngungsprozess geht weiter: Ortsvorsitzende Manuela Marheineke (2. v. l.) und Stellvertreter Andreas Eschbaumer (l.) freuen sich über Verstärkung durch Andrea Krüger (Stellvertreterin) und Daniel Mühlberger (Digitalbeauftragter). © Wolfgang Krzizok

Während zum Abschluss der Wahlen die Stimmen der Delegierten für die Kreisvertreterversammlung ausgezählt wurde, riss Bayerstorfer noch ein paar aktuelle Themen an. Das Thema Flüchtlinge sei mittlerweile für den Landkreis „eine große herausforderung, jede Woche kommen im Schnitt 50 neue an“. Das Herabsetzen der Wartezeit auf die deutsche Staatsbürgerschaft von acht auf fünf Jahre, wie von der Bundesregierung geplant, ist für ihn ein „Dammbruch“. Der eine oder andere könne seine Abschiebung unter Umständen so lange hinauszögern, bis er einen deutschen Pass erhalte. Was Ukrainer betreffe, so seien rund 1000 im Landkreis – davon etwa 600 privat untergebracht. „Keine zehn haben Asyl beantragt, sie wollen alle wieder zurück“, betonte Bayerstorfer. Er streifte danach noch andere Themen wie Pflegekrisendienst oder Ehrenamtskarte und widmete sich schließlich noch der – für ihn ungerechten – Erbschaftssteuer. Hier wolle die CSU eine Petition einreichen.

Weitere Wahlen

Beisitzer: Monika Stangl, Andreas Wachinger, Martin Wenninger, Ralph Krüger, Katrin Hennig, Sebastian Kollmannsberger, Marietta Burger-Braun, Martin Hörl

Kassenprüfer: Hermann, Gerschlauer, Anton Riedler