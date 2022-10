Naturkindergarten Moosinninger Baumwichtel: Lernen im Grünen

Der Waldkindergarten Moosinninger Baumwichtel wurde jetzt eingeweiht. Die Kinder haben das Band durchschnitten. Mit dabei waren (vorne, v.l.) Dekan Michael Bayer, Bürgermeister Georg Nagler, Grundstückseigentümerin Marlene Laurent, Kindergartenleiterin Sabrina Pettinger und Kinderpflegerin Eva Burkhart. © vroni Vogel

Der Naturkindergarten Moosinninger Baumwichtel im Burgholzer Wald wurde offiziell eingeweiht

Moosinning – Lernen und leben im engen Kontakt mit der Natur: Am Mittwochvormittag wurde der Naturkindergarten mit Integrativplätzen Moosinninger Baumwichtel im Burgholzer Wald eingeweiht. Es ist eine gemeindliche Betreuungseinrichtung und wird in Kooperation mit der gemeinnützigen GmbH Kinderland Plus bereits seit dem 1. September 2022 betrieben.

Wie Bürgermeister Georg Nagler (SPD) informierte, habe es 29 Monate gedauert, bis der Waldkindergarten mit 20 Plätzen starten konnte, der bis auf einen Platz bereits besetzt sei. Der Gemeindechef dankte allen Beteiligten, darunter der Träger, das Betreuungsteam, die Waldbesitzer, die Jäger, die Mitglieder des Gemeinderats, die Gemeinde Neuching und die Eigentümerfamilie Laurent, deren Grund die Gemeinde Moosinning dafür gepachtet hat. Es sei sehr schön, welche Offenheit und Unterstützung dem Projekt entgegengebracht werde.

Erstellt worden sei der Waldkindergarten komplett in gemeindlicher Eigenregie. Der hochwertige Bauwagen habe rund 100 000 Euro gekostet. Nagler betonte in seiner kurzen Ansprache, dass der Waldkindergarten keine Konkurrenz, sondern eine wertvolle Ergänzung des bestehenden Betreuungsangebots darstelle. Mit der Einrichtung werde ein guter Grundstock geschaffen, um die Schöpfung zu bewahren und die Natur mit neuen Augen zu sehen, meinte Dekan Michael Bayer in seiner Segnung. Es gehe darum, den Kindern, mit Liebe und Hoffnung die Welt zu zeigen.

Betreut werden die Buben und Mädchen von Kindergartenleiterin Sabrina Pettinger, der stellvertretenden Leiterin Vera Krinner und Kinderpflegerin Eva Burkhart. Auch Gabriela Kemether von der Kinderland Plus-Geschäftsführung sprach ein Grußwort und freute sich über das geglückte Projekt. Im Landkreis betreut Kinderland Plus neben der Moosinninger Einrichtung zudem Kinderhäuser in Erding, Finsing, Isen und Schröding.

Die Erdinger Mooswichtel haben ihre Bleibe in Nachbarschaft der Moosinninger Baumwichtel, wenige Schritte entfernt gegenüber. Wie Kinderland Plus in seinem Konzept anführt, wolle man den Kindern „Wurzeln und Flügel“ geben, Verbundenheit und Freiheit vermitteln.

VON VRONI VOGEL

