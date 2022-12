Die meisten Einbrecher kommen tagsüber

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Ungesicherte Fenster und Türen machen es Einbrechern leicht. Eine Sicherung sei aber verhältnismäßig leicht nachzurüsten, war zu erfahren bei einer Infoveranstaltung in Moosinning (Symbolfoto). © Frank Rumpenhorst

Weil Moosinnings Lampen nachts ausbleiben: Gemeinde veranstaltet Infoveranstaltung mit Kripo Erding zum Thema: Wie schütze ich mich vor Einbrechern?

Moosinning – Nachts leuchten in Moosinning keine Lampen mehr, Energie muss eingespart werden. Einwohner äußerten die Sorge, dass dies Einbrüche begünstigen könnte. Innerhalb von WhatsApp-Gruppen wurde schon davor gewarnt. Bislang sei man allerdings noch verschont geblieben, betonte Bürgermeister Georg Nagler bei einer von der Gemeinde organisierten Veranstaltung.

Für den Infoabend „Einbruch – kann ich mich davor schützen?“ wurde Kriminalhauptkommissar Walter Schollerer von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Kripo Erding als Referent eingeladen. Auch wenn das Interesse nicht groß war – es kamen neben dem Bürgermeister gerade einmal vier weitere Gäste – entwickelte sich ein informativer Abend im Saal des Oberwirts.

Zur Abschaltung der Lampen betonte Schollerer zu Beginn, dass die wenigsten Taten in der Nacht geschehen: „Meist sind die Einbrecher in der Dämmerung oder am Tag tätig.“ Dann könnten sie sich sicher sein, dass die Bewohner der Objekte nicht zu Hause sind.

Walter Schollerer von der Kripo Erding referierte. © Bernd Heinzinger

Wie können Einbrüche verhindert oder zumindest erschwert werden? Dazu hatte Schollerer an diesem Abend einige Tipps parat: Am einfachsten wären Maßnahmen bei einem Neubau zu integrieren: „Es wäre toll, wenn die Leute zu uns kommen, bevor sie die Fachfirmen beauftragen.“ Dann könnten die Polizeiexperten den Schutz bereits vor der Entstehung des Gebäudes optimieren: „Möglich ist natürlich auch eine Nachrüstung, diese ist aber mit höheren Kosten verbunden“, betonte Schollerer. Allerdings wäre die Summe dabei immer noch „lächerlich“ im Vergleich zum Schaden bei einem Einbruch.

Kostenfrei wären einfache Vorgehensweisen: Die Haustür komplett zusperren, Licht im Haus anlassen oder die Nachbarn informieren, wenn man länger nicht daheim ist. Walter Schollerer warnte vor Posts in sozialen Netzwerken, die potenziellen Einbrechern zeigen, dass man sich im Urlaub befindet. Dabei sollten die Leute auch Verwandte sensibilisieren: „Es kam schon einmal vor, dass eine Enkelin geschrieben hat, dass sie mit ihrer Oma drei Wochen in Italien ist. Bei der wurde dann eingebrochen.“

Was der Einbrecher am wenigsten übrig hat, wäre die Zeit: „Der will schnell ins Haus und schnell wieder raus.“ Normale Fenster beispielsweise wären in wenigen Sekunden zu knacken, durch mechanische Aufrüstung verlängere sich die Zeit deutlich. Bei der Statistik für das Jahr 2020 zeigte sich, dass über 50 Prozent der Einbruchsversuche wegen einer guten Mechanik bei Fenstern und Türen gescheitert wären, betonte der Kriminalhauptkommissar.

Bei den Maßnahmen gäbe es verschiedene Sicherheitsstufen, für die Fenstern und Türen im Erdgeschoss brauche es hochwertigeren Schutz als etwa bei Fenstern im zweiten Stock. Welche Möglichkeiten es im Einzelnen gibt, dazu hatte Schollerer an diesem Abend diverse Beispiele parat.

Für alle, die bei dieser Veranstaltung nicht vor Ort waren, hatte Schollerer den Tipp dabei, Infos auf der Website www.k-einbruch.de zu sammeln. Bürgermeister Nagler freute sich trotz der geringen Resonanz über den Besuch Schollerers und betonte: „Vielleicht können wir den Kontakt intensivieren und einmal in größerem Rahmen wieder zusammenkommen.“

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.