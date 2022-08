DLRG Erding nimmt Fahrzeug namens Julia in Betrieb

Von: Bernd Heinzinger

Ihren neuen Einsatzleitwagen nahmen die Aktiven des DLRG-Ortsverbands Erding in Betrieb. © Bernd Heinzinger

Der DLRG Ortsverband Erding benennt neues Einsatzfahrzeug nach seinem an Leukämie erkrankten Mitglied Julia Hirschbeck. Der Verein meldet ein erfolgreiches Jahr, die Schwimmkurse seien überlaufen.

Eichenried – Nach langer Zeit durften sich die Mitglieder des Ortsverbands Erding der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wieder einmal zu einem gemütlichen Sommerfest treffen. Der Vorsitzende Stefan Miklos begrüßte dazu an die 50 Gäste im Eichenrieder Bürgersaal.

Er bedankte sich einerseits bei den rund 35 Aktiven für ihren immensen Einsatz. Sie wären unter anderem an jedem Wochenende und an den Feiertagen am Moosinninger Weiher oder im Erdinger Freibad im Dienst und sorgen für die Sicherheit bei den Badegästen. Miklos wollte aber auch die Angehörigen nicht vergessen: „Sie geben den Rückhalt, und ohne sie wäre die Arbeit unserer ehrenamtlichen Helfer nicht möglich.“

Miklos zeigte sich mit der Entwicklung des Ortsverbands sehr zufrieden. Vor allem beim Kinderschwimmen oder den Seepferdchenkursen werde die DLRG Erding praktisch überrannt: „Hier haben wir sogar eine große Warteliste.“ Um diese abzubauen, brauche es neben weiteren Trainern auch zusätzliche Zeiten in den Schwimmbädern, so der Vorsitzende.

Neben dem Absichern beim Badbetrieb steht die DLRG zudem bei Katastrophen an vorderster Stelle. Miklos erklärte, dass sie bei Überschwemmungen die Einsatzleitung übernehmen würden. Dafür schaffte sich der Ortsverband extra einen neuen Einsatzleitwagen an, der beim Sommerfest erstmals präsentiert wurde. Dieser könne als „rollende Leitstelle“ dienen. Alleine die Umbauarbeiten kosteten rund 15 000 Euro – trotz immenser ehrenamtlicher Arbeitsleistung der Mitglieder, sagte der Vorsitzende. Ohne Sponsoren wäre dies trotz der starken Unterstützung der Gemeinde Moosinning sowie des Landkreises nicht möglich gewesen, betonte Miklos.

Beim Sommerfest ehrte Vorsitzender Stefan Miklos Mitglieder für 50 Jahre Treue: Manfred Stadler, Gerd Holmburger und Rudolf Egl (v. l.). © Bernd Heinzinger

Der Wagen wurde auf den Namen Julia Hirschbeck getauft – das Mitglied erkrankte Anfang 2020 an Leukämie, und der Ortsverband brachte damals eine großartige DKMS-Spendenaktion ins Rollen: „Die Julia lebt heute und das ist das größte Geschenk,“ freute sich der Vorsitzende auf dem Fest.

Zusätzlich zu den vielen See- und Schwimmbaddiensten absolvierten die Wasserretter auch diverse Erste-Hilfe-Kurse, Übungen oder Ausbildungen. Dazu wären sie sogar im Fernsehen zu sehen gewesen, erzählte der Vorsitzende. Für einen Tatort suchten die Macher eine Wasserleiche – und fanden diese bei der DLRG Erding. Zusätzlich sorgten die Mitglieder für die Verkehrs- und Absicherung beim Dreh: „Unsere Arbeit dort hat sich schnell rumgesprochen,“ sagte Miklos. Bald meldeten sich die nächsten Filmemacher und so ging es zu Drehs an die Schloss Blutenburg und sogar bis nach Görlitz.

Ehrungen standen beim Sommerfest ebenfalls auf dem Programm. Rudolf Egl, Gerd Holmburger und Manfred Stadler wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Lebensrettungs-Gesellschaft ausgezeichnet.

Miklos freute sich, dass sich der Ortsverband auf einem sehr guten Weg befände: „Unsere aktiven Mitglieder sind alle höchst motiviert und leisten eine tolle Arbeit.“ Neue Leute würden trotzdem immer gesucht und sie könnten sich in unterschiedlichsten Bereichen einbringen. Sogar wasserscheue Männer und Frauen könnten mithelfen, meinte Miklos lachend: „Bei uns gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.“

