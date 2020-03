„Du gegen Bäcker“: Bäckerei Ways am Montag bei Galileo

Die Bäckerei Ways aus Moosinning ist am Montag bei Galileo auf ProSieben zu sehen. Die Zuschauer können über eine Quiz-App mitspielen.

Moosinning - „Du gegen Bäcker“ heißt es am Montag, 16. März, in der TV-Sendung Galileo bei ProSieben. Dazu war ein Fernsehteam bei der Bäckerei Ways in Moosinning zu Gast. Über Quipp können die Zuschauer live gegen die Bäcker spielen.

Quipp, das ist eine Live-Quiz-App, in der sich die Zuschauer in Quizfragen gegen andere Mitspieler messen und bis zu 1000 Euro pro täglicher Show gewinnen können. Gleichzeitig spielt eine Berufsgruppe ebenfalls um einen Gewinn. Die Fragen sind aus dem aktuellen Tagesgeschehen ausgewählt.

Die Sendung ist am Montag, 16. März, ab 19.05 Uhr bei ProSieben zu sehen.

red