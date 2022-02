Hans Kloh (†) starb an Blutkrebs - jetzt soll sein letzter Wunsch in Erfüllung gehen

Von: Veronika Macht

Teilen

Dass die Suche nach potenziellen Stammzellspendern weitergeht, das war Hans Klohs (l.) großer Wunsch. Seine Familie – im Bild Sohn Anton, Schwiegertochter Sonja und Ehefrau Helga – ruft deshalb mit der DKMS zur Registrierung als Stammzellspender auf. Der Fußballplatz als zweite Heimat „Bitte lasst euch registrieren“ © Privat

Die Familie des an Leukämie verstorbenen Hans Kloh (66 †) ruft gemeinsam mit DKMS zur Registrierung als Stammzellspender auf.

Eichenried – Hans Kloh hatte Blutkrebs. Gemeinsam mit der DKMS wollte er in seinem Namen zur Registrierung als Stammzellspender aufrufen, um vielen anderen Patienten eine Chance auf Leben geben zu können. Doch noch während der Vorbereitungen der Online-Registrierungsaktion ist der Eichenrieder Anfang Januar plötzlich verstorben. Sein Wunsch, dass die Suche nach Stammzellspendern weitergeführt wird, geht trotzdem in Erfüllung.

Wie berichtet, war der 66-jährige Ehemann, Vater und Opa in Eichenried sehr bekannt und beliebt. Er hatte es sich gewünscht, dass weiterhin nach potenziellen Stammzellspendern gesucht wird. Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, rufen Familie und Freunde nun gemeinsam mit der DKMS zur Registrierung auf. Wer helfen möchte, kann sich auf www.dkms.de/hans ein Registrierungsset nach Hause bestellen „und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden“, schreibt die DKMS in einer Pressemitteilung.

Hans Kloh starb an Leukämie: Sein letzter Wunsch - anderen das Leben retten

Hans Kloh war 30 Jahre lang glücklich an der Seite seiner Ehefrau Helga. Mit Sohn Anton, Schwiegertochter Sonja und den beiden Enkeln war das Glück perfekt. Der 66-Jährige war in Eichenried geschätzt und sehr beliebt, nicht zuletzt, weil er einen großen Sinn für die Gemeinschaft hatte. Neubürger wurden von ihm in den Ort integriert und direkt zum nächsten Fest eingeladen. Sein Umfeld beschreibt ihn als sehr liebenswürdig, unglaublich hilfsbereit und einfach als „Pfundskerl mit einem Riesenherzen“.

Ganz besonders wichtig war ihm der SV Eichenried, in dem Hans Kloh seit 1968 aktives Mitglied war. „Der Fußballplatz war seine zweite Heimat“, berichtet seine Nichte Katrin Hennig. „Mein Onkel hat nicht nur leidenschaftlich gerne Fußball gespielt und trainiert, er hat auch immer mit angepackt, wenn es am Vereinsgelände etwas zu tun gab.“ Als Hans Kloh plötzlich verstarb, hinterließ er eine große Lücke, nicht nur in seiner Familie und seinem Freundeskreis. Der ganze Ort trauert um ihn.

DKMS-Aufruf zur Stammzellenspende: Kampf gegen den Blutkrebs gewinnen

Erst im Dezember hatte sich der 66-Jährige zusammen mit seiner Familie bei der DKMS gemeldet und wollte in seinem Namen zur Registrierung als Stammzellspender aufrufen. Ihm sei es ein großes Anliegen gewesen, für alle suchenden Patienten etwas zu bewegen. „Als Onkel Hansi dann plötzlich verstorben ist, war das für uns alle nur schwer zu begreifen“, sagt Hennig: „Die Ärzte waren sehr hoffnungsvoll bezüglich der Suche nach seinem genetischen Zwilling. Doch sein Körper war einfach zu geschwächt durch die schwere Krankheit und die Chemotherapien.“

DKMS: Registrierte können zu Lebensrettern werden

Hans Klohs großer Wunsch sei es gewesen, dass die Suche nach potenziellen Stammzellspendern weitergeht, um vielen anderen Patienten eine Chance auf Leben geben zu können. Aus diesem Grund wurde die Online-Aktion ins Leben gerufen. „Denn je mehr Menschen sich jetzt registrieren lassen, desto größer sind die Überlebenschancen aller Blutkrebspatienten“, so die DKMS: Nur wer registriert sei, könne auch als Lebensretter gefunden werden.

Hans Klohs Ehefrau Helga bittet die Bevölkerung, sich an der Aktion zu beteiligen: „Hans hat sich immer für seine Mitmenschen eingesetzt. Wir möchten ihm unbedingt diesen letzten Wunsch erfüllen und hoffen auf eure Mithilfe. Bitte lasst euch registrieren. Wir danken euch von ganzem Herzen.“

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

vam