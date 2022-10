Führungstrio für die Frauengemeinschaft

Von: Veronika Macht

Teilen

Das aktuelle Führungstrio der Frauengemeinschaft Eichenried bilden (v. l.) Hannelore Adam, Renate Schraufstetter und Gerlinde Ratberger – aber nur bis Ende 2024. © Vroni Macht

Die Frauengemeinschaft Eichenried stellt sich neu auf. Die Aufgaben werden künftig auf mehrere Schultern verteilt.

Eichenried – Vor einem Monat erst hat die Frauengemeinschaft Eichenried ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Jetzt stellen sich die Frauen neu auf, denn es konnte niemand gefunden werden, der die Vereinsführung übernimmt. Stattdessen werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Dafür muss die bisherigen Vorstandsriege noch mal ran – aber nur für zwei Jahre.

„Das ist wirklich das letzte Mal“: Bereits bei den Neuwahlen vor fünf Jahren hatte Renate Schraufstetter ihren Ruhestand als Vorsitzende der Frauengemeinschaft Eichenried angekündigt. Seit 2009 hat sie dieses Amt inne, 2021 sollte Schluss sein. Da voriges Jahr die Wahlen wegen Corona ausfielen, sollten sie jetzt nachgeholt werden.

Neben Schraufstetter wollten auch 2. Vorsitzende Maria Pretzl, Schriftführerin Hannelore Adam, Kassierin Gerlinde Ratberger und Revisorin Annelies Schimpf nicht mehr kandidieren. „Wir wollten alle aufhören. Aber trotz angestrengter Suche haben sich keine Nachfolgerinnen gefunden“, sagte Schraufstetter am Sonntag in der Jahreshauptversammlung im Eichenrieder Pfarrheim.

Frauengemeinschaft Eichenried: Theatergruppe hat sich aufgelöst

Dabei hatte die 226 Mitglieder starke Gemeinschaft erst kürzlich ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. „Und dass es danach weitergehen soll, war uns im Vorstand ein wichtiges Anliegen“, so Schraufstetter. Deshalb sollen Leitung und Aktivitäten in geänderter Form weitergeführt werden. Ratberger, Adam und Schraufstetter bilden künftig ein Leitungsteam – aber nur bis Ende 2024, danach beenden sie definitiv ihre Tätigkeit. „Das hört sich sehr traurig an, aber ich habe vielleicht in zwei Jahren jemanden, der dann aktiv werden möchte. Das gibt mir Hoffnung“, sagte Schraufstetter. Die bisherige Revisorin Martina Straßer übernimmt dieses Amt weiterhin, zusammen mit Annemarie Limmer (neu).

Die übrigen Aktivitäten werden auf mehrere Frauen verteilt. Dazu gehören Kirchliches wie Oktoberrosenkranz, Kreuzwegandacht, Weltgebetstag der Frauen und das Errichten eines Fronleichnamsaltars, aber auch die gemütlichen Nachmittage, die Mitwirkung beim Christkindlmarkt sowie Maibaumwache und -feier. Die im Pfarrheim anwesenden Frauen stimmten dieser neuen Regelung einhellig zu.

Nicht mehr stattfinden werden hingegen die Kaffeekranzl mit Theater, denn die die Theatergruppe löst sich nach mehr als 30 Jahren auf. Die Gründe: Krankheit, das Alter oder auch mehr Zeit für die Enkel. „Es geht einfach nicht mehr. Das ist schade, aber auch verständlich“, meinte Schraufstetter, die für die Aufführungen traditionell selbst zur Autorin wurde und in der Versammlung die ehemaligen Theaterspielerinnen verabschiedete, ebenso wie die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder. Geehrt wurden zudem langjährige Mitglieder der Frauengemeinschaft (Bericht folgt).

Der Rückblick auf 2021 von Schriftführerin Adam fiel pandemiebedingt recht kurz aus. Kaffeekranzl, Fronleichnam, Christkindlmarkt – all das konnte nicht stattfinden. Immerhin waren gemütliche Nachmittage möglich, wenn auch nur an zehn Terminen im ganzen Jahr.

Weil kaum Veranstaltungen stattfanden, wurde auch kaum Geld eingenommen. „Wir wollten uns aber trotzdem weiterhin sozial engagieren“, sagte Kassierin Ratberger. Und so machten Spenden mit 7120 Euro das Gros der Ausgaben aus – unter anderem gingen 3000 Euro ans Frauenhaus und 2000 Euro an die Initiative krebskranke Kinder. Zwar entstand so ein Minus von fast 6500 Euro, „aber der in den Vorjahren erwirtschaftete Kassenstand hat das zugelassen“, so Ratberger.

Diakon Thomas Zaminer betonte, dass ohne Frauen „Kirche, wie wir sie kennen, wohl kaum mehr stattfinden würde“. Die Frauengemeinschaft nannte er „Kirche vor Ort“: „Man kann die Frauengemeinschaft nicht von der Kirche trennen.“ Aber Kirche sei nicht nur das Gebäude. Kirche seien alle, „die auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus getauft sind“. Und das seien in Eichenried immerhin mehr als 1400. Und trotzdem, bekannte Zaminer, „schaue ich mit Sorge auf die Kirche von Eichenried“. Ein Thema, das auch Schraufstetter angesichts immer weniger Gottesdienstbesucher aufgriff (Bericht folgt).