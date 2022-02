Zehn Vereine sammeln 4000 Euro für den guten Zweck

Von: Wolfgang Krzizok

Alle Eichenrieder Vereine ziehen an einem Strang: Geschenktüten gepackt und gegen Spende abgegeben haben (v. l.) Jürgen Lehrhuber (Volksbühne), Hubert Scheckenhofer (Wildschützen), Stefan Huber und Alfred Stangl (beide SV Eichenried), Renate Schraufstetter (Katholische Frauengemeinschaft), Annemarie Limmer (Gartenbauverein), Claudia Krempl (Bürgerschaft Eichenried), Verena Fleischer (Bürgerschaft Eichenried), Georg Scheckenhofer (Krieger- und Soldatenkameradschaft), Stefan Stangl (Feuerwehr Eichenried), Jonas Tillmann (Burschenverein) und Andreas Scherzl (Schützenverein Hubertus). © Wolfgang Krzizok

Geschenkpakete gegen Spenden zugunsten des Helferkreises Anton und des Herzenswunschmobils des BRK Erding wurden in Eichenried angeboten.

Eichenried – Die Eichenrieder halten zusammen. Das hat sich am Wochenende einmal mehr gezeigt. Eigentlich hatten die zehn Ortsvereine im vergangenen Jahr geplant, während der Adventszeit einen Glühweinexpress durchs Dorf zu schicken und diverse Getränke sowie Süßigkeiten gegen eine Spende für einen guten Zweck auszugeben. Dafür hatten sie zuvor fleißig Sachspenden gesammelt. Doch die Pandemie hatte die Aktion letztlich verhindert.

Jetzt haben die Vereine gemeinsam – auch wenn die Weihnachtszeit seit Lichtmess offiziell vorbei ist – die Sache nachgeholt und daraus am Samstag eine nachweihnachtliche Abholaktion gemacht.

Vereine runden auf 4000 Euro auf

Auf dem Gelände des SV Eichenried war ein Verkaufsstand aufgebaut. Es waren Stofftüten vorbereitet worden, gefüllt mit Getränken wie Glühwein, Bier und Kinderpunsch sowie Süßigkeiten wie Lebkuchen, die gegen eine Spende mitgenommen werden konnten. V-Markt München, Erdinger Weißbräu, Auer Bauzentrum, Feinbrennerei Prinz und Wolfra hatten sich mit Spenden an der Aktion beteiligt.

Die Pakete fanden trotz des stürmischen Wetters reißenden Absatz. „Unsere Spendenaktion ist gut gelaufen“, berichtet SVE-Vorsitzender Stefan Huber. „Wir haben rund 3500 Euro eingenommen. Die zehn beteiligten Vereine haben sich im Nachgang dazu entschlossen, die Summe auf 4000 Euro zu erhöhen.“ Und so gehen jeweils 2000 Euro an den Helferkreis Anton und an das BRK-Herzenswunschmobil.

wk