Dachstuhl brennt komplett aus

Von: Veronika Macht

Teilen

Nur noch das Gerippe ist übrig vom Dachstuhl des Hauses in Eichenried. © Thomas Gaulke

Großaufgebot an Feuerwehrkräften hat am Samstag einen Wohnhausbrand in Eichenried gelöscht. Die Brandursache ist unklar, die Kripo Erding ermittelt.

Eichenried – Ein verheerender Brand eines Zweifamilienhauses hat am Samstagmorgen ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften in Eichenried gefordert. Die Feuerwehren Eichenried, Moosinning, Altenerding und Ismaning bekämpften den Großbrand an der Lerchenstraße.

Verletzt wurde dabei nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord niemand. „Alle zum Brandzeitpunkt im Gebäude anwesenden Personen konnten dieses rechtzeitig verlassen“, teilte die Pressestelle am Sonntag mit. Der entstandene Sachschaden liegt demnach im sechsstelligen Bereich.

Um kurz nach 7 Uhr hatten Bewohner des Hauses den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Der sofort durchgeführte Innenangriff musste aus Sicherheitsgründen kurze Zeit später aber wieder abgebrochen werden, berichtet die Feuerwehr Altenerding auf ihrer Facebook-Seite.

Erst durch einen „effektiven Außenangriff“ konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Da vor Ort nur ein Hydrant zur Verfügung stand, musste Löschwasser über zwei Förderleitungen von einem nahe gelegenen Löschweiher an die Einsatzstelle gepumpt werden.

Nachmittags wurden die Aktiven von Moosinning und Eichenried nochmals an den Brandort gerufen, da von einem Glutnest erneut Rauch aufgestiegen war.

„Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren brannte der Dachstuhl komplett aus, und das Obergeschoss wurde stark beschädigt“, teilt die Polizei mit. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 150 000 Euro. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache hat durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen.

vam