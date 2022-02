Im Bürgersaal Eichenried wird gern geheiratet

Neue Satzung für die Benutzung

Der Bürgersaal in Eichenried wird rege genutzt – zum Beispiel für Hochzeiten. Die Gemeinde hat jetzt eine Satzung erlassen, um dafür von der Umsatzsteuerpflicht befreit zu sein.

Eichenried – Das Bürgerhaus Eichenried mit dem Bürgersaal stand bei der Sitzung des Moosinninger Gemeinderats am Dienstagabend im Mittelpunkt. Satzungen zu den Themen Benutzung und Gebühren musste die Gemeinde erlassen, außerdem die Hausordnung neu fassen.

„Kommunen sind jetzt umsatzsteuerpflichtig“, erklärte Bürgermeister Georg Nagler (SPD). „Und um alles auf sichere Beine zu stellen, wurde uns empfohlen, eine Satzung zu erlassen.“ Mit einer öffentlich-rechtlichen Regelung sei man nämlich von der Umsatzsteuerpflicht befreit.

Zur Satzung selbst, die den Gemeinderäten vorab zugegangen war, gab es keine Diskussionen. Dafür aber einige Fragen rund um die Nutung, „Wer übernimmt die Abschlussreinigung?“, wollte Andreas Humplmair (CSU) wissen. Dafür sei die Gemeinde zuständig, erklärte Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer, und Anneliese Ways (SPD) ergänzte: „Der Saal musste von den Mietern immer schon besenrein hinterlassen werden.“ Dieser Passus stehe bislang noch nicht in der Satzung, sollte aber explizit aufgenommen werden, schlug der Bürgermeister vor.

Politische Veranstaltungen dürften keine im Bürgersaal abgehalten werden, meinte Andreas Wachinger (CSU). „Wie ist es aber bei kirchlichen beziehungsweise religiösen Veranstaltungen?“ Die Pfarrei dürfe den Saal kostenlos benutzen, sagte Nagler. „Muslime dürfen wir natürlich nicht ausschließen, und auch keine jüdischen Festlichkeiten dort verbieten.“ Er sehe da überhaupt kein Problem, meinte der Bürgermeister.

„Große Festlichkeiten gibt der Raum ja eh nicht her“, stellte Marietta Burger-Braun (CSU) fest. „Hochzeiten waren schon öfter im Bürgersaal, auch türkische“, betonte der Bürgermeister, und Hermansdorfer ergänzte: „Henna-Feste waren zuletzt der Renner.“ Dabei handelt es sich um eine der ältesten Hochzeitstraditionen in der Türkei. Bei diesem fröhlichen Fest verabschiedet sich die Braut im Kreise ihrer weiblichen Verwandten und Freundinnen von ihrem Elternhaus. Es wird getanzt, gesungen und gegessen.

Ausdrücklich erklärte Hermansdorfer, dass es bei der Vermietung grundsätzlich auf die Personenzahl ankomme. Auf die Frage von Manfred Lex (CSU), für wie viele Personen der Bürgersaal denn eigentlich zugelassen sei, sagte der Bürgermeister: „Wir haben 148 Sitzplätze, und wenn alle stehen, sind 360 Personen zulässig.“ Wachinger schlug vor: „Lassen wir es doch einfach auf uns zukommen.“ Einstimmig wurde schließlich die Satzung beschlossen, ergänzt lediglich um den Passus, dass der Saal von den Mietern „besenrein“ zurückgegeben werden müsse.

Was die Gebühren betrifft, so war hier aus steuerlichen Gründen ebenfalls eine Satzung nötig. An der Höhe der Benutzungs- beziehungsweise Mietkosten ändert sich nichts. Ob eine Kaution erhoben werde, wollte Richard Döllel (SPD) wissen. „Sie beträgt 500 Euro“, erklärte Bürgermeister Nagler, „aber das steht in der Benutzungssatzung ausdrücklich drin“. Diese wurde ebenfalls einstimmig angenommen.

Letzter Punkt der Bürgersaal-Diskussion war die Neufassung der Hausordnung. Zwei Schützen- und den Burschenverein beherbergt das Bürgerhaus. Ihnen wird die Hausordnung nach der Neufassung zugestellt.

