Eichenried: Scheitern Pläne für Geschosswohnungsbau und Kinderhaus an den Kosten?

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Ein Innenhof mit begrünter Fassade schwebt den Architekten für den Geschosswohnungsbau in Eichenried vor. © Hrycyk Architekten

Die ersten Pläne für Geschosswohnungsbau und ein neues Kinderhaus in Eichenried gefallen dem Gemeinderat. Schlucken musste der aber bei den Kosten. Scheitert‘s daran?

Moosinning – Wie sieht es aus mit der Planung beim Kinderhaus Altes Schulhaus in Eichenried, und wie ist der Sachstand beim angedachten Geschosswohnungsbau im ehemaligen Lehrer-Wohnhaus? Darüber haben sich die Moosinninger Gemeinderäte ein Bild gemacht. Die Präsentationen wurden positiv aufgenommen, aber bei den veranschlagten Kosten mussten die Ratsmitglieder erst einmal schlucken.

Die Planung der Freianlagen am und im Haus für Kinder an der Schulstraße stellte Julius Peisl von der Landschaftsarchitektur-GmbH toponauten vor. „Einige Elemente sind es wert, behalten beziehungsweise wieder verwertet zu werden“, sagte er. So sollen beispielsweise so viele Bäume wie möglich erhalten werden. Müsse doch der eine oder andere gefällt werden, sei er als Kletterelement vorgesehen. Aus alten Steinen könnten Sitztreppen oder kleine Stützmauern entstehen.

Die Freianlagen hatte Peisl in vier Bereiche unterteilt: Im Norden heiße es „Ankommen“. Hier soll der Verkehr abgewickelt werden. Im Süden ist ein „sicherer Spielbereich“ für die Kitakinder vorgesehen, im Westen sollen die Drei- bis Sechsjährigen unterwegs sein. Der Osten sei schließlich ein „Mischbereich, hier sollen sich die Altersgruppen vermischen“. Hier sei auch ein Essbereich geplant, erläuterte der Landschaftsplaner und fasste zusammen: „Ziel ist ein gestalterischer Zusammenhang, außerdem soll der Außenbereich die Kinder in die Kreativität bringen.“

Die Fassade ohne Fenster – hier der Blick von der Münchner Straße aus, rechts im Bild die Schulstraße – sorgte für Gesprächsstoff im Gemeinderat. © Hrycyk Architekten

„Die Planung gefällt mir unheimlich gut“, schwärmte Werner Fleischer (BE), wünschte sich aber im Norden einen Kreisverkehr oder Wendehammer. „Es sollte so sein, dass man nicht rückwärts rausfahren muss.“ Das sei kaum machbar, entgegnete Peisl. „Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, um den Platz zu vergrößern.“

Auf die Frage von Sebastian Weinzierl (SPD/parteifrei) ob die Parkplätze überhaupt reichen, meinte der Planer: „Es wird nicht möglich sein, den gesamten Bereich für die Eltern zu Stoßzeiten freizuhalten.“ Das sehe er „sehr kritisch“, stellte Manfred Lex (CSU) fest und betonte noch einmal: „Ich wäre ohnehin für einen Neubau gewesen.“ An der Schulstraße sei alles sehr beengt, „und hier gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten“.

Fleischer meinte, „man muss die Kinder ja nicht direkt vor der Tür rauslassen“, und schlug vor, dass man auch zum Sportgelände des SV Eichenried fahren könnte. Da gebe es einen großen Parkplatz, und dann müssten die Kinder halt 100 Meter gehen. Eine perfekte Parklösung gebe es direkt am Kinderhaus nicht, betonte Peisl, denn man könne das Grundstück nicht einfach größer machen: „Wir sind nicht bei Harry Potter.“

So sieht die erste Überplanung des Ensembles mit ehemaligem Schulhaus und Turnhalle aus. Links im Bild die Münchner Straße, unten die Schulstraße Richtung Sportgelände. © Hrycyk Architekten/Bearbeitung: vam

Andreas Eschbaumer (CSU) fragte nach der Barrierefreiheit, da Peisl einen leicht erhöhten Weg im Gelände präsentiert hatte. „Man könnte die eine oder andere Stufe durchaus auch wieder schleifen“, entgegnete der Planer. „Barrierefreiheit gehört dazu“, mahnte Monika Stangl (CSU). Sie sei im Gebäude auf alle Fälle gewährleistet, sagte Bürgermeister Georg Nagler (SPD), und Peisl versprach: „Die Flächen sind für alle erreichbar und auch nutzbar.“ Etwas mehr Tempo bei der Umsetzung forderte Anneliese Ways (SPD/parteifrei). „Wir müssen vorankommen, wir haben so viele Kinder auf der Warteliste“, betonte sie.

Thomas Weyrich vom Münchner Architekturbüro Hrycyk stellte dann die Planung für den Geschosswohnungsbau anstelle des ehemaligen Lehrer-Wohnhauses vor. Hier soll an der Ecke Münchner Straße/Schulstraße ein Neubau entstehen. Drei Vollgeschosse, 14 Wohneinheiten und 28 Stellplätze sind vorgesehen.

Die sieben Zwei-Zimmer-Wohnungen sind jeweils rund 54 Quadratmeter, die fünf Drei-Zimmer-Wohnung jeweils rund 72 Quadratmeter und die zwei Vier-Zimmer-Wohnungen jeweils 85 Quadratmeter groß. Das Wohngebäude soll in Holzbauweise errichtet werden, nur zur Münchner Straße hin mit Betonwänden – und ohne Fenster.

Der Zugang zur Anlage erfolgt über die Münchner Straße, im Zentrum befindet sich ein begrünter Innenhof, und innen sollen auch die Fassaden begrünt werden. Fünf Besucherparkplätze sind entlang der Münchner Straße vorgesehen sowie ein Behindertenparkplatz an der Schulstraße, von dort soll auch die Tiefgarage erschlossen werden. „Es ist kein einfaches Grundstück“, gab Weyrich zu.

„Die Fassade gefällt mir gar nicht“, kritisierte Andreas Wachinger (CSU), was auch Lex so sah. „Die Fassade wirkt wie ein Stadl“, meinte er, lobte aber die Planung insgesamt: „Sie gefällt mir gut.“ So sah es auch Fleischer, der von einem „hervorragenden Mix“ sprach.

Das große „Aber“ kam dann, als es um die Kosten ging. Kinderhaus und Geschosswohnungsbau sind jeweils mit rund 7,4 Millionen Euro veranschlagt. „Das Geld ist der Knackpunkt“, stellte Fleischer nachdenklich fest, und Lex meinte: „Das wird ein Traum bleiben, denn das Geld haben wir nicht.“

Bürgermeister Nagler beschwichtigte, dass der Gemeinderat ja noch keinen Beschluss fällen werde, sondern lediglich eine erste Planung vorgestellt worden sei. Außerdem werde noch geprüft, mit welchen Zuschüssen zu rechnen sei. „Die genauen Zahlen kann man jetzt noch nicht sagen“, betonte Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer abschließend.