Feier eskaliert: Großeinsatz und zwei Verletzte

Eine Feier in Eichenried entwickelte sich am Wochenende zu einem Großeinsatz.Z wei Beteiligte wurden verletzt, ein Auto übel zugerichtet.

Bei einem Motorsportclub in Eichenried

Die Feier eines Motorsportvereins am Wochenende in Eichenried ist reichlich eskaliert. Die Bilanz: zwei Leichtverletzte und ein Großeinsatz mit acht Streifenwagen.

Eichenried - Zum Hergang teilt die Erdinger Polizei mit, dass zwei merklich alkoholisierte Teilnehmer am Sonntag kurz vor 2 Uhr nachts zunächst verbal aneinander geraten seien. Danach wurde der Streit körperlich ausgetragen, wobei sich beide leichte Blessuren zuzogen.



Für die Polizei war das zunächst Alltag. Doch während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, gerieten zwei weitere Männer miteinander in Streit, in der Folge bildeten sich zwei Gruppen, die sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen drohten. Die Streife forderte Verstärkung an, sodass am Ende acht Polizeiautos vor dem Clubgelände standen. Keiner der Streithansl musste ins Krankenhaus, einer drosch jedoch auf den Wagen seines Kontrahenten ein und richtete dabei 4000 Euro Schaden an. ham