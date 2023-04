Gebiet zwischen Vierergraben und dem Amselweg: Neun Häuser und 18 Doppelhaushälften

Planung steht

Die Planung das Gebiet zwischen Vierergraben und Amselweg in Eichenried steht.

Moosinning – Neun Einzelhäuser und 18 Doppelhaushälften sollen in Eichenried zwischen dem Vierergraben und dem Amselweg entstehen. Der Moosinninger Gemeinderat hat Grünes Licht für das Bauvorhaben gegeben und den Bebauungsplanentwurf einstimmig gebilligt.

Franz Pezold vom gleichnamigen Wartenberger Architekturbüro stellte den Entwurf dem Gemeinderat vor und betonte: „Die Planung ist mit den beiden Grundstückseigentümern abgestimmt.“ Der Bereich, der bebaut werden soll, befindet sich nördlich der Münchner Straße zwischen Vierergraben und Amselweg. In diesem Gebiet befinden sich zwei große Grundstücke, die im Westen an den Vierergraben angeschlossen sind. Im Osten soll später eine Verbindung zum Amselweg gebaut werden, und im Norden befindet sich ein Biotop.

„Rund 13 000 Quadratmeter werden hier überplant, vorgesehen sind neun Einzelhäuser und 18 Doppelhaushälften“, erklärte Pezold zum Umfang. In den jeweiligen Doppelhaushälften seien auch zwei Wohnungen möglich, ergänzte er. Ein Spielplatz müsse dort nicht gebaut werden, „denn da ist schon einer in Richtung Kindergarten“. Die vorgeschriebenen Stell- sowie Besucherparkplätze seien kein Problem, in dem Bereich sei genügend Platz vorhanden. Ebenso seien an allen Häusern beziehungsweise Doppelhäusern Garagen vorgesehen. In einem anderen Baugebiet hatten die Gemeinderäte unlängst Garagen untersagt und nur Carports erlaubt, da Garagen oft als Lagerflächen missbraucht und die Autos dann auf der Straße stehen würden. Offene Carports seien dagegen als Lagerfläche nicht geeignet, so die Argumentation damals (wir berichteten). „Wir wollen Garagen ja nicht per se verbieten“, begründete Bürgermeister Georg Nagler (SPD) nun die Entscheidung in diesem Baugebiet.

Was die Größe der Häuser betrifft, so ist eine Firsthöhe von 10,20 Metern erlaubt, die maximale Wandhöhe beträgt 6,50 Meter. „Wenn, dann sollte alle gleich bauen, damit es einheitlich ausschaut“, meinte der Bürgermeister und erntete die Zustimmung des Planers. „Der Erste bestimmt, wie gebaut wird, und der Zweite und alle anderen müssen sich daran halten“, stellte Pezold fest.

Die Planung fand bei allen Gemeinderäten große Zustimmung – auch deshalb, weil man nicht mit Gewalt diese Grundstücke mit möglichst vielen Wohnungen zupflastern wolle. Bürgermeister Nagler betonte abschließend noch einmal ausdrücklich: „Wir wollen Wohnraum schaffen, aber die Wohnqualität darf nicht vergessen werden.“