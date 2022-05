Eichenrieder Fußwallfahrt: Seit 100 Jahren unterwegs zur Gnadenmutter

Von: Veronika Macht

Teilen

Der Eichenrieder Fußwallfahrt haben sich schon immer viele Gläubige angeschlossen. Unser Bild zeigt das 75. Jubiläum im Jahr 1997. © Privat

Die Eichenrieder Fußwallfahrt feiert heuer ein stolzes Jubiläum: Seit 100 Jahren starten die Pilger von hier aus Richtung Altötting. Heuer starten sie am Samstag, 4. Juni, um 2 Uhr nachts.

Eichenried – In Eichenried macht sich seit 100 Jahren an Pfingsten eine Pilgergruppe auf den Weg nach Altötting. Zwei Jahre lang war das wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich. Heuer findet die Fußwallfahrt wieder statt. Das Motto zum Jubiläum: „Unter deinen Schutz und Schirm…“.

Die Eichenrieder Tradition des Pilgerns reicht weit zu- rück. Seit der Besiedlung des Moosinninger Mooses um 1851 gingen Mösler mit den Ismaninger Fußwallfahrern nach Altötting. Warum es später eine eigene Wallfahrergruppe in Eichenried gab, ist jedoch nicht mehr genau feststellbar.

Ein Anlass könnte die Gründung des Krieger- und Veteranenvereins im Jahr 1922 durch heimgekehrte Soldaten gewesen sein. Zumindest ist überliefert, dass die Soldaten sich auf Dankwallfahrt begeben haben. Es wird auch spekuliert, dass die Ismaninger wegen des Baus des Mittlere-Isar-Kanals einen anderen Pilgerweg wählten. Vielleicht lag es aber auch an der Eichenrieder Notkirche, die 1920 geweiht wurde und den Bürgern das nötige Selbstbewusstsein gab, eigenständig eine Wallfahrt zu organisieren.

Großer Moment: Zum 90. Jubiläum der Eichenrieder Wallfahrt vor zehn Jahren segnete Prälat Ludwig Limbrunner (M.) die Eichenrieder Jubiläumskerze. Mit dabei waren (v. l.) Georg Scheckenhofer, Georg Scheckenhofer jun. und Diakon Dieter Spöttl. © Aigner

Seit Mitte der 80er Jahre führt Dieter Spöttl die Eichenrieder Pilger nach Altötting. Im ersten Corona-Jahr, als keine Wallfahrten stattfinden durften, ist er diesen Weg alleine gegangen – im Gepäck die Anliegen zahlreicher Gläubiger. 2021 waren immerhin Einzelwallfahrten erlaubt. Der 59-jährige Diakon freut sich, dass zum 100. Jubiläum jetzt auch wieder Gruppen-Pilgergänge möglich sind. „Wir konzentrieren uns dabei aufs Wesentliche“, sagt Spöttl. „Dazu gehört vorrangig, den Gläubigen ein organisiertes Angebot zu machen, gemeinsam im Glauben unterwegs zu sein und dabei all ihre Anliegen – sei es Dank, Bitten oder Sorgen, – im Gebet, in Besinnung oder einfach im Gehen nach Altötting zu tragen.“

Zum 80. Jubiläum der Eichenrieder Wallfahrt im Jahr 2002 hatte es eine Chronik gegeben. Darin schrieb Spöttl, dass er es sich als Pilgerführer zur Aufgabe gemacht habe, „einen Rahmen zu schaffen, der möglichst viele Menschen motiviert, sich mit uns auf den Weg zu machen“. Nicht weil ihm Rekordteilnehmerzahlen wichtig seien, „sondern weil diese ,Kraftquelle Wallfahrt‘ möglichst vielen erschlossen werden soll“. Dieser Grundsatz gelte bis heute.

Mit einem Rucksack voller Anliegen hatte sich Dieter Spöttl während Corona auf den Weg gemacht. © Barbara Just

Die Jubiläumskerze heuer zeigt das Gnadenbild von Altötting und Bruder Konrad. Das Motto der Wallfahrt lautet „Unter deinen Schutz und Schirm…“. Es ist dem ältesten Mariengebet entnommen „und verbindet uns mit den Wallfahrern aus Regensburg und Hallbergmoos-Goldach“, erklärt Spöttl. Letztere hätten heuer angefragt, ob sie sich ab Hörlkofen anschließen können. „Das geht natürlich sehr gerne, gerade zum Jubiläum“, meint der Diakon. „Denn wichtig ist uns Pilgern die Gemeinschaft, das Gemeinschaftliche, auch vor Ort in Altötting, selbst wenn wir aus verschiedenen Richtungen kommen.“ Wie viele Pilger sich der 100. Eichenrieder Fußwallfahrt anschließen werden? „Da haben wir gar kein Gefühl“, sagt Spöttl im Namen des gesamten Organisationsteams. Manche seien angesichts der Corona-Lage nach wie vor skeptisch. Andere wollten unbedingt wieder mitgehen, weil sie jetzt schon so lange darauf verzichten mussten. Zuletzt waren teils weit mehr als 200 Teilnehmer dabei

Traditionell startet die Eichenrieder Fußwallfahrt am Pfingstsamstag, 4. Juni, um 2 Uhr nachts an der Pfarrkirche St. Joseph Eichenried mit einer geistlichen Einstimmung, bevor man sich auf den Weg nach Hörlkofen macht. Dort fährt um 6.38 Uhr der Zug über Mühldorf nach Heiligenstatt. Neu ist, dass heuer keine Gruppenfahrkarten gekauft werden, sondern sich jeder eigenverantwortlich um Tickets für den Zug bemühen muss.

Ankunft in Altötting ist um 9.45 Uhr. Um 14 Uhr wird die Heilige Messe zum Jubiläum in der Bruder-Konrad-Kirche gefeiert, und um 17 Uhr gemeinsam mit den Regensburger Wallfahrern eine Andacht in der Stiftskirche vor dem Gnadenbild. Gegen 21 Uhr beschließt eine Lichterprozession um die Gnadenkapelle den Pfingstsamstag.

Die Ankunft zurück in Eichenried ist am Pfingstsonntag gegen 19.15 Uhr geplant. Am Pfingstmontag finden dann in Moosinning (9 Uhr) und Eichenried (10.30 Uhr) noch Heilige Messen mit Intention für die Wallfahrer statt. Hin und zurück legen die Pilger an diesem Wochenende insgesamt rund 36 Kilometer an Strecke zurück.

Infos und Auskünfte erteilt Diakon Dieter Spöttl per E-Mail an d.spoettl@gmx.de oder unter Tel. (01 74) 7 23 13 88.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.