Ein eigener Ortsname seit 100 Jahren

Von: Wolfgang Krzizok

„Eichenried bei Erding“: So, wie es auf dieser Ansichtskarte unten zu lesen ist, lautete der offizielle Ortsname von 1922 bis 1976. Erst dann fiel der Zusatz „bei Erding“ weg. © Repro: Wolfgang Krzizok

Grund zum Feiern hat der Moosinninger Gemeindeteil Eichenried.

Eichenried – Vor genau 100 Jahren hat der Ort, der früher Moosinningermoos hieß, seinen Namen bekommen – es hatte fast zehn Jahre gedauert, bis es endlich soweit war. Mit einer Ausstellung, einem Festabend und einem Gottesdienst soll dieses Jubiläums gedacht werden (siehe unten).

„Die Moosinninger Bauern haben früher immer auf die Mösler runtergeschaut“, erzählt Renate Schraufstetter schmunzelnd. „Deshalb wollten sie eigenständig werden und einen eigenen Namen für ihren Ort haben.“ Sie hat zusammen mit vielen Vereinsvertretern das Festprogramm auf die Beine gestellt. „Alle 19 Vereine haben mitgemacht“, erzählt sie stolz, und Bürgermeister Georg Nagler ergänzt: „Das zeigt den Zusammenhalt in Eichenried.“ Für ihre Festschrift hat Schraufstetter unzählige Informationen zusammengetragen, fast ausschließlich aus der „Dorfchronik Eichenried“ von Anton Hofer und dem Rückblick „Kirche Eichenried“ von Pfarrer Josef Forster.

Freuen sich auf die Feier: Chef-Organisatorin Renate Schraufstetter und Bürgermeister Georg Nagler. © Wolfgang Krzizok

Der Grund, der damals sehr wenig wert war, gehörte zu Beginn des 18. Jahrhunderts Bauern aus Moosinning, Kempfing, Stammham und Altenerding. Mitte des 18. Jahrhunderts hatte Kurfürst Maximilian II. die Kultivierung der Moosflächen angeordnet. Dazu seien die Gemeindeländereien unter sämtlichen Gemeindemitgliedern aufzuteilen. Insbesondere Hausbesitzer ohne Grund und Boden sollten so viel Vieh halten, wie es auf den neu kultivierten Flächen möglich war. Diese Anordnung stieß auf erbitterten Widerstand der landbesitzenden Bauernschaft und konnte erst 35 Jahre nach der Anordnung des Kurfürsten durchgesetzt werden.

Es gab viel Torf im Moos, der anfangs nicht als Brennmaterial geschätzt wurde, hatte man doch genügend Holz. Mitte des 19. Jahrhunderts kaufte der württembergische Güterhändler Johann Nepomuk Zenger 2166 Tagwerk Grund auf, errichtete ein Wohnhaus mit Stallungen, und so war das Gut Zengermoos gegründet.

Weil die Münchner Brauereien Unmengen von Brennmaterial für ihre Sudkessel benötigten, kaufte Brauereibesitzer Georg Pschorr ebenfalls einige Torfgrundstücke. Daraus entstand das Gut Pschorrschwaige. Heute befindet sich dort der 27-Loch-Golfplatz, das gegenüberliegende Gasthaus Pschorr ist heute das Jagdschlössl.

Für den Torfabbau wurden Arbeitskräfte aus der Umgebung eingestellt, bis zu 300 Torfstecher waren in der Sommersaison beschäftigt. Viele kamen auch aus der Oberpfalz und dem Bayerischen Wald. „Die Arbeit war hart, was die Leute geleistet haben, war unvorstellbar“, weiß Schraufstetter. „Die schufteten bei größter Hitze, dazu gab es viele Stechmücken.“ Trotzdem schafften es einige wenige Arbeiter, in der zwei Monate dauernden Saison eine Million Torfstücke zu stechen. „Der Willi Heilmair hatte damals den Spitznamen Millionenstecher“, erzählt Nagler. „Auch der Gruber und der Lommer hatten diese Quote.“ Einige der Arbeiter kehrten nicht mehr in ihre Heimat zurück, sondern ließen sich im Moos nieder. 1880 waren es in 31 Häusern bereits 290 Einwohner.

Der Millionenstecher: Diesen Spitznamen erhielt Willi Heilmair, der in einer Saison mehr als eine Million Torfstücke stach. © Repro: Wolfgang Krzizok

1895 wurde der westliche Teil der Siedlung als Zengermoos, der östliche als Moosinningermoos bezeichnet, ab 1918 erhielten beide den Namen Moosinningermoos. Da waren aber bereits Bestrebungen für einen eigenständigen Ortsnamen im Gange.

„Man sieht so etwas immer als gegeben an, dabei war es ein spannender Prozess“, erzählt Bürgermeister Nagler. „Das hat Jahre gedauert, wie man in alten Protokollen nachlesen kann. Das ist echt beeindruckend.“ 1912 hatte der damalige Moosinninger Pfarrer Johann Scheuer bereits an das Königliche Bezirksamt geschrieben und moniert, dass der Ortsteil einen eigenen Namen brauche. 1913 hatte sich der Kirchenbau-Verein-Pschorrmoos bereits für den Namen Eichenried – wahlweise Großeichenried oder Kleineichenried – ausgesprochen, aufgrund der großen Eichenbestände. Dies wurde jedoch von der Regierung abgelehnt, weil es schon einen Ort mit diesem Namen gebe. Als alternative Namen wurden Pschorrkirchen, Ludwigsried, Rupprechtsried, Josephseich und Königseich vorgeschlagen, die jedoch keinen Gefallen fanden.

Eine endgültige Entscheidung wurde vertagt und erst 1920 wieder aufs Tapet gebracht. Das Vorschlagsrecht wurde Herta König gewährt, der damaligen Eigentümerin der Pschorrschwaige. Sie entschied sich für den Namen Eichenried. Das Bayerische Innenministerium genehmigte schließlich den Namen – allerdings mit dem Zusatz Eichenried bei Erding, damit es zu keiner Verwechslung mit dem Ort Eichenried in der Gemeinde Hilgertshausen im Landkreis Aichach kommen könne. Der Zusatz „bei Erding“ fiel erst 1976 weg.

Zu Beginn der 50er-Jahre war der Torfabbau wegen der vermehrten Verwendung von Kohle zu Heizzwecken eingestellt worden. 1953 wurde nach dem Abbruch der Notkirche eine „feste“ Kirche in Eichenried errichtet. 1955 wurde die im Jahr 1901 für die Versorgung der Torfarbeiter im Zengerwald errichtete Kantine abgebrochen.

Notkirche: Das erste Gotteshaus, eine ehemalige Offiziersspeisehalle, stand von 1920 bis 1953. © Repro: Wolfgang Krzizok

„Was auch skurril ist: Auf vielen Grundstücken besteht heute noch ein Schankrecht, und selbst wenn das Grundstück verkauft worden ist, blieb das Schankrecht bestehen“, berichtet Nagler. „Früher gab es dort 14 Wirtschaften in Privathäusern – unglaublich.“

„Welcher Ort kann sich schon seinen Namen aussuchen“, sagt Schraufstetter, die sich schon auf die Feierlichkeiten freut. „Uns war wichtig, dass es nicht nur ein Fest wird, sondern es geht auch um die Geschichte“, ergänzt der Bürgermeister. „Wir wollten auch die große Tradition des Torfstechens aufzeigen.“ Eichenried hat mittlerweile 2661 Einwohner, Moosinning ist mit 3215 nur unwesentlich größer. „Jetzt wird auf die Mösler nicht mehr runtergeschaut“, sagt Schraufstetter lachend.

Festprogramm

Ausstellung „100 Jahre Eichenried in Bildern“ am Sonntag, 24. Juli, und Sonntag, 31. Juli, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Bürgersaal

Feier „100 Jahre Ortsname Eichenried“ am Samstag, 6. August, in der Weindl-Halle (Birkenstraße)

Programm für Kinder von 16 bis 18 Uhr, Festabend um 18 Uhr: Kleiner historischer Rückblick mit Diashow, Einakter, Vortrag des Möslerliads, kurzer Sketch. Es spielt die Moosinninger Blaskapelle.

Festgottesdienst am Sonntag, 7. August, um 10 Uhr – bei schönem Wetter im Pfarrheimgarten, bei Regen in der Kirche. Ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück in der Weindl-Halle mit der Moosinninger Jugendblaskapelle, anschließend Kaffee und Kuchen.