Moosinning bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Von: Veronika Macht

Auf dieser Fläche an der Neuchinger Straße hinter den Kommandanten Stefan Nagler (l.) und Sebastian Weinzierl (r.) sowie Bürgermeister Georg Nagler soll das neue Feuerwehrhaus entstehen. © Vroni Macht

Die Gemeinde Moosinning hat im Süden des Ortes ein Grundstück gekauft, auf dem das neue Feuerwehrhaus entstehen soll. Die Planungen dafür sind aber noch ganz am Anfang.

Moosinning – Zu klein, zu eng, nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik: Das Gerätehaus der Feuerwehr Moosinning ist in die Jahre gekommen. Einen Neubau wünschen sich die Aktiven schon sehr lange. Bisher ist dieser Wunsch an einem geeigneten Grundstück gescheitert. Jetzt konnte die Gemeinde ein passendes Areal am südlichen Ende von Moosinning erwerben.

„Dafür möchte ich mich bei den Eigentümern bedanken, mit denen wir stets offene Gespräche hatten“, sagt Bürgermeister Georg Nagler bei einem Termin mit unserer Zeitung dort, wo das neue Feuerwehrhaus entstehen soll: an der Neuchinger Straße, etwa gegenüber der Einfahrt in die Andreas-Kaiser-Straße, rund 600 Meter entfernt vom alten Standort ebenfalls an der Neuchinger Straße. Georg Nagler betont: „Wir sind jetzt erst ganz am Beginn eines Planungsprozesses, der uns die nächsten Jahre begleiten wird.“

„Nach langem Warten, Hoffen und Bangen ist das jetzt der erste Meilenstein“, freut sich Kommandant Stefan Nagler. Und sein Vize Sebastian Weinzierl ergänzt: „Der wichtigste Schritt ist gemacht, jetzt können wir mit den Planungen starten.“

Feuerwehr Moosinning zählt aktuell 73 Aktive und 18 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr

Das soll in diesem Jahr geschehen – es stehen Gespräche unter anderem mit den Feuerwehrlern und der Kreisbrandinspektion an, um ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln. „Wir werden uns auch Feuerwehrhäuser in der Gegend anschauen, um auf die Erfahrungen der Nachbargemeinden zurückzugreifen“, sagt der Bürgermeister. Schließlich werde man zu gegebener Zeit ein Planungsbüro ins Boot holen, auch der Bebauungsplan müsse geändert werden, und die Änderung des Flächennutzungsplans – aktuell sei das vorgesehene Areal komplett Außenbereich – habe man bereits angestoßen.

Auch wenn man noch ganz am Anfang stehe, so freuen sich die Feuerwehrler doch sehr darüber. „Den Bedarf haben wir schon sehr, sehr lange, das Thema begleitet uns seit x Jahren“, sagt Weinzierl. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte würden immer mehr, auch die Zahl der Jugendfeuerwehrler steige – 73 Aktive zähle man aktuell, beim Nachwuchs seien es 18 Jugendliche. „Auch die Gemeinde wächst, die Einsätze nehmen zu, es kommen Fahrzeuge hinzu. Da muss die Infrastruktur einfach mitwachsen“, erklärt der 2. Kommandant. Dass das mit Blick auf den Grundstücksmarkt nicht von heute auf morgen gehe, sei klar. „Deshalb sind wird froh, dass das jetzt geklappt hat, vor allem weil der Platz auch zukunftsfähig ist.“

Feuerwehr Moosinning: Seit 1986 am aktuellen Standort

Georg Nagler erinnert daran, dass bereits andere Standorte im Gespräch waren – vor einigen Jahren etwa das Gewerbegebiet Am Bleichbach. Doch oftmals sei es an den Hilfsfristen gescheitert. Die Kreisbrandinspektion habe ausgearbeitet, wo ein idealerer Standort für Moosinning wäre – nämlich südlich der Bundesstraße. „Die Gemeinde ist von der Fläche her sehr groß, bis nach Riexing und Eder am Holz“, erklärt Kommandant Nagler.

Seit 1986 ist die Feuerwehr Moosinning an ihrem jetzigen Standort untergebracht. „Der entspricht aber nicht mehr dem Stand der Technik. Die Zeiten ändern sich, die Bedarfe ändern sich, die Regularien ändern sich, die Anzahl der Feuerwehrler ändert sich“, zählt Georg Nagler auf. War das Gebäude damals noch mehr als ausreichend für das einzige Fahrzeug der Wehr, platzt es mittlerweile aus allen Nähten. Drei Wagen umfasst der Fuhrpark: zwei Einsatzfahrzeuge, wovon eines jetzt ersetzt werde, und ein Mannschaftstransporter, außerdem ein Anhänger.

Aber nicht nur die Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge seien erschöpft, das komplette Haus sei nicht mehr ausreichend. Man habe schon Equipment ausgelagert, die Seminarräume seien nicht mehr zeitgemäß, es fehle an Umkleideräumen, die Ein- und Ausfahrtsituation sei alles andere als ideal, die Jugendfeuerwehr sei in der Garage untergebracht. „Wir sind hier wirklich am Limit“, so hatte es vor einigen Jahren der damalige Kommandant Georg Humplmair formuliert, der die Wehr 30 Jahre lang geführt hatte, bis im Mai 2018 Stefan Nagler und Sebastian Weinzierl das Kommando übernahmen.

Auf dem Areal soll in Zukunft auch Wohnbebauung entstehen

„Wir müssen jetzt ein Konzept entwickeln, das zukunftsträchtig ist. Das neue Feuerwehrhaus soll ja in den nächsten Jahrzehten an diesem Standort bleiben. Das wird spannend, aber ich glaube, wir finden eine gute Lösung“, ist sich Weinzierl sicher. Wann die Aktiven vom neuen Gerätehaus ausrücken werden? „Es gibt zu viele Unwägbarkeiten, als dass man das sagen könnte – Bebauungsplan, Gutachten, Ausschreibungen, der Bau selbst. Und wir fangen wie gesagt jetzt ja erst mit den Planungen an“, betont Bürgermeister Nagler. „Aber ein Umzug pünktlich zur 150-Jahr-Feier der Feuerwehr im Jahr 2025 wäre schon der Wunsch von uns allen“, meint Kommandant Nagler.

Für einen genauen Zeitplan ist es also noch zu früh. Fest steht indes, dass das Gerätehaus nicht das einzige bleiben wird, das im Süden Moosinnings entsteht. Insgesamt hat die Gemeinde hier vier Hektar Grund erworben, wovon laut dem Bürgermeister rund 4000 bis 5000 Quadratmeter für das Feuerwehrhaus angedacht sind. Auf dem restlichen Areal will man in der Zukunft Wohnbebauung entwickeln.

