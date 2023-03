Eindrucksvolle Vorstellung nach langer Pause: Blaskapelle Moosinning veranstaltet Frühjahrskonzert

Von: Raffael Scherer

Teilen

Ruhig, schnell und mitreißend: Die Musiker der Blaskapelle Moosinning präsentierten bei ihrem Frühjahrskonzert ein abwechslungsreiches Programm unter Dirigent Tibor Handler (2. v. l.). © raffael scherer

Ihr erstes Frühjahrskonzert nach pandemiebedingter Zwangspause veranstaltete die Blaskapelle Moosinning rechtzeitig zum 40-jährigen Bestehen. Die Jugend- und die Blaskapelle präsentierten über 200 Zuschauern eindrucksvolle Stücke.

Moosinning – Ein bisschen Lampenfieber hat Paul Huber sen. immer noch, gab er vor Beginn des Konzerts zum 40-Jährigen der Blaskapelle Moosinning zu. Und das, obwohl der 60-Jährige bereits seit 39 Jahren dabei ist. Aber das sei ganz normal, fügte der Moosinninger hinzu. Schließlich laufen bei ihm als Vorsitzendem alle Fäden für das Konzert zusammen. Und seit er mit 21 Jahren an der Posaune anfing, bereut er keinen Tag: „Besonders Spaß macht das Generationenübergreifende.“ Nicht wie etwa bei Sportvereinen, wo altersbedingt in verschiedene Klassen getrennt werde, sondern dass man hier eine große Gemeinschaft sei, erklärte Huber.

Mehr als 200 Zuschauer fanden sich am Wochenende in der Turnhalle der Moosinninger Grundschule ein. Denn die Sehnsucht nach dem Frühjahrskonzert war groß. Schließlich gab es pandemiebedingt in den vergangenen Jahren kein Frühjahrskonzert mehr, sagte Huber. „Dank der jahrelangen Jugendarbeit haben wir aber wieder Nachwuchs“, freute sich der Vorsitzende. Mit dem 40-jährigen Bestehen sei nun ein besonders schöner Anlass für die Rückkehr auf die Bühne gegeben, fand er.

Im Rahmen des Konzerts gab es für die Zuhörer Sandwiches und Sekt. Auf der Leinwand neben der Bühne flimmerten Fotos von verschiedenen Ausflügen aus den vergangenen Jahren.

Die Jugendblaskapelle unter der Leitung von Monika Dollak und Lukas Huber zeigte in seinen vier Stücken, dass auch die Jugend sich von der Corona-Pandemie nicht davon abhalten ließ, weiter fleißig zu üben. Sie trugen etwa Stetefelds traditionellen Marsch „In die weite Welt“ und Filmmusik aus „Die Glorreichen Sieben“ vor.

Und wie schnell die Zeit vergeht, fiel Huber auch auf, als die Ehrungen anstanden: Kathrin Auerweck, Franz Gaßner jun., Johannes Huber, Lukas Huber, Peter Huber jun., Christiane Kübelsbeck, Viktoria Mössler, Peter Schuler und Stefanie Stangl wurden für 15 Jahre Aktivität ausgezeichnet. „Ich bin fast erschrocken, ich spreche immer von den Jungen“, sagte Huber lachend beim Überreichen der Urkunden.

Im Anschluss war die Blaskapelle Moosinning auf der Bühne, die mit „Amparito Roca“ von Jamie Texidor das zweite Drittel des Abends eröffnete. Die pandemiebedingte Zwangspause hörte man den Musikern nicht an. Von den Pauken, die erstmals dank Luis Weirich mit einem Musiker aus den eigenen Reihen besetzt werden konnten, bis zu den Bläsern durfte jeder Musiker sein Können beweisen. Unter Dirigent Tibor Handler präsentierten sie ruhige und melancholische Töne wie etwa bei „La Traviata“ von Giuseppe Verdi und auch schnelle und mitreißende Nummern wie „Klezmer Karnival“ von Philip Sparke. Bis zum „Abschied der Gladiatoren“ von Herman Blankenburg sorgte die Blaskapelle Moosinning für einen kurzweiligen Abend.

Das Publikum zeigte sich mit lautem Applaus, Jubelrufen und Pfiffen begeistert. Dementsprechend einig waren sich Musiker und Zuhörer am Ende: Schön, dass das Frühjahrskonzert wieder da ist.