Eine „Wasserleiche“ für den München-Tatort

DLRG Erding bei Dreharbeiten dabei

von Veronika Macht schließen

Film ab für die DLRG Erding: Die Hilfsorganisation, die am Moosinninger Weiher stationiert ist, war kürzlich an und in der Isar auf Höhe Ismaning im Einsatz - für Dreharbeiten für einen München-Tatort.

Moosinning/Ismaning - Die DLRG Erding, die am Moosinninger Weiher stationiert ist, war kürzlich an und in der Isar auf Höhe Ismaning im Einsatz. Für Dreharbeiten für einen München-Tatort mit Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr und Miroslav Nemec als Ivo Batic stellte die DLRG die komplette Wasserabsicherung mit mehreren Sicherungsposten.

Ortsverbandsvorsitzender Stefan Miklos berichtet, die Filmgesellschaft habe bei der DLRG angefragt, ob sie einen Darsteller für eine Wasserleiche stellen könnte, die dem Schauspieler ähnlich sehe. „Ja, so eine Leiche kann ich bieten“, war seine Antwort, erzählt Miklos lachend. Er sei dann auch gefragt worden, ob die DLRG die Wasserabsicherung für die Schauspieler übernehmen könnte. „Zwei Tage lang waren wir unterwegs. Am ersten Tag haben wir die Absicherung mit zwei Rettungsschwimmern und die Koordination vor Ort übernommen“, erklärt Miklos.

+ Die DLRG Erding war an Dreharbeiten für den München-Tatort beteiligt. © DLRG Erding

Das „große Finale“ kam dann über Nacht bis 4 Uhr morgens. „Wir hatten mit dem Wetter unheimlich Dusel. Es war sternenklar, und über die Isar sind Nebelschwaden gezogen. Schöner hätte man es nicht machen können“, erzählt Miklos. Die „Wasserleiche“ – dargestellt von DLRG-Retter Ryan Scicluna, sei mehrmals unter einer Brücke durchgetrieben, bis die Aufnahmen im Kasten waren. Sowohl ihn als auch später die Akteure habe man abgesichert. „Da waren durchaus bekannte Schauspieler dabei“, erzählt Miklos. Es sei die erste Kooperation mit der Filmgesellschaft gewesen, aber wohl nicht die letzte, denn man wolle künftig enger zusammenarbeiten. Der genaue Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

vam