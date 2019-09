Radio-Moderator überrascht Altenpflegerin

Die Moosinninger Altenpflegerin Martina Scharnagl hat überraschenden Besuch bekommen: Von Antenne-Bayern-Moderator Wolfgang Leikermoser.

Erding/Moosinning – Es war ein Moment, der jedem Radiohörer eine Gänsehaut bescherte. Wolfgang „Leiki“ Leikermoser, Moderator bei Antenne Bayern, hat im Fischer’s Seniorenzentrum Altenpflegerin Martina Scharnagl überrascht und ihr die Auszeichnung „I Leiki!“ sowie einen Blumenstrauß überreicht – eine Geste des Danks für ihr Engagement.

Die Überraschung begann am Telefon. Leikermoser rief bei der 31-Jährigen an und fragte die Moosinningerin, warum sie ihren Job so gerne mache. „Die Arbeit mit älteren Leuten ist einfach so schön. Sie sind so liebenswert und freuen sich, wenn du Zeit für sie hast. Wenn du dann hörst, dass sie sich auch freuen, wenn du am nächsten Tag wiederkommst, dann ist das ein total schönes Gefühl“, lautete die Antwort.

„Leiki“ wiederum antwortete: „Es gibt keinen Gedanken, der so guttut, wie der zu wissen: Wenn wir mal Hilfe brauchen, dann helfen uns Menschen wie du.“ Doch damit nicht genug: Im nächsten Moment stand der Moderator vor Scharnagl – mit Auszeichnung und Blumen in der Hand. Die Pflegerin reagierte hörbar gerührt und betonte, diese Anerkennung nehme sie stellvertretend für alle ihre Kollegen entgegen.

Derzeit bedankt sich Leikermoser jeden Morgen um 6.30 Uhr live bei Menschen, „die für mehr Freundlichkeit im Freistaat sorgen. Ich meine, solche Leute gehören ins Radio.“ ham