Dekanatsrat Erding: Fast alle für Jörg Basten

Dem neu gewählten Dekanatsrat gratulierte Kreisdekan Michael Bayer (l.): Leonhard Dworzak, Thomas Speyerer, Klaus Pfaffenberger, Jörg Basten, Tobias Zinth, Ute Riester, Armin Schalk, Birgit Jöbstl, Markus Neumeier und Rasool Mohammadi (ab 2. v. l.). Nicht auf dem Bild ist Axel Auer. © Bernd Heinzinger

Jörg Basten ist als Vorsitzender des Erdinger Dekanatsrats mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Bei der Versammlung bot er einen Rückblick auf vier besondere Jahre.

Eichenried – Eine überwältigende Mehrheit von 29 Stimmen bestätigte Jörg Basten als Vorsitzenden des Erdinger Dekanatsrats bei der konstituierenden Sitzung in Eichenried. 30 Katholiken waren ins Pfarrheim Eichenried gekommen und wählten Basten erneut zu ihrem Vorsitzenden.

Der Vorsitzende hatte zuvor über die vergangene Amtsperiode berichtet. Trotz der Pandemie habe man die vergangenen vier Jahre lang untereinander Kontakt halten und die Dinge im Dekanat gestalten können. Große Zusammenkünfte blieben allerdings aus, ein orthodoxer Gottesdienst oder eine Veranstaltung im Vorfeld der Bundestagswahlen zusammen mit dem Dekanat Isen wären die Ausnahmen gewesen: „Hier zeigte sich, dass die katholische Kirche eine der wenigen Institutionen ist, bei der alle Parteien kommen und ihr Programm vorstellen dürfen“, betonte Basten.

Ansonsten gab es viele Online-Treffen. Der alte und neue Vorsitzende lobte Landrat Martin Bayerstorfer, der zu Beginn der Pandemie extra mit einem IT-Spezialisten vorbeigekommen sei, um die Technik zu erklären.

Jetzt schaue man im Erdinger Dekanat in die nächste Runde, so Basten weiter: „Wir versuchen, noch mehr Attraktivität zu gewinnen.“ Die Kollegen aus Dorfen würden beispielsweise einen jährlichen Tag für die Firmlinge anbieten: „Das könnte auch für uns eine gute Idee sein.“

Von der Geschäftsstelle des Diözesanrats war die Geschäftsführerin Petra Sigrist vor Ort. Sie erklärte kurz, was das Dekanat Erding überhaupt ausmacht. Es beinhaltet acht Pfarrverbände und die Stadtteilkirche Altenerding mit insgesamt 33 Pfarreien. In 32 davon seien vor kurzem neue Pfarrgemeinderäte gewählt worden: „Lediglich Buch am Buchrain hat es bislang noch nicht geschafft.“

Sigrist lobte die neue Webseite des Dekanats Erding (www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/dekanat-erding): „Damit seid ihr vorne dabei, andere Dekanate sind noch lange nicht so weit.“

Bevor es zu den Neuwahlen kam, richtete auch Landkreisdekan Michael Bayer einige Worte an die Anwesenden. In der Corona-Zeit hätte man auch durchaus gute Erfahrungen machen können: „Wir schafften es trotzdem, die Gottesdienste und das kirchliche Leben aufrecht zu erhalten“, sagte er stolz. Der Aufwand sei natürlich immens höher als in normalen Zeiten gewesen: „Mein Dank gilt dabei den vielen freiwilligen Helfern, etwa für die Ordnungsdienste.“ Ohne sie wären Gottesdienste nicht möglich gewesen, als etwa Anmeldelisten für Kirchenbesuche geführt werden mussten.

Anschließend wurden die Mitglieder im Dekanatsrat neu gewählt. Für die kommenden vier Jahre sind dies neben dem Vorsitzenden Jörg Basten: Thomas Speyerer, Tobias Zinth (beide Stellvertreter), Ute Riester (Schriftführerin), Axel Auer, Rasool Mohammadi, Leonhard Dworzak, Birgit Jöbstl (alle Beisitzer), Markus Neumaier, Klaus Pfaffenberger (beide Delegierte Kreiskatholikentag) und Armin Schalk (Delegierter Diözesanrat).

