FTO: Auto kollidiert mit Sattelzug

Auf nasser Fahrbahn ist ein 18-Jähriger aus Unterschleißheim in der Nacht auf Mittwoch gegen 23.30 Uhr zu forsch auf die Flughafentangente aufgefahren. Ein Unfall an der Anschlussstelle Erding-Süd/Moosinning war die Folge.

Moosinning - Die Polizei teilt mit, dass der junge Mann mit dem Sattelzug eines 47-Jährigen aus Burgkirchen kollidierte, der in Richtung A 94 fuhr. Der Pkw prallte gegen die rechte Flanke des Aufliegers. Das Gespann fuhr in den Straßengraben. Von den vier Autoinsassen wurde eine Kronacherin (18) leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die FTO war 30 Minuten gesperrt, die Feuerwehr Altenerding leitete den Verkehr um. ham