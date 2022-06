Riskant überholt: Zwei Schwerverletzte

Von: Hans Moritz

Im Wrack eingeklemmt wurde der Moosinninger. Er konnte den Paketauto nicht mehr ausweichen. © Hans Moritz

Vor den Augen entsetzter Autofahrer hat ein 38 Jahre alter Paketbote aus Mauern (Kreis Freising) am Donnerstagabend auf der Flughafentangente einen schweren Unfall verursacht, bei dem er und ein 61-Jähriger aus Moosinning schwere Verletzungen erlitten.

Moosinning - Die Erdinger Polizei berichtet, dass der Fahrer eines VW Crafter auf der FTO in Richtung Erding fuhr und zwischen den Anschlussstellen Niederneuching und Moosinning/Erding-Süd gegen 19 Uhr mehrere Fahrzeuge überholte – laut Zeugen auf sehr riskante Weise. Als er plötzlich den BMW des Moosinningers vor sich sah, steuerte der Kraftfahrer, der aus Litauen stammt, nach links. Der BMW-Fahrer wollte nach rechts ausweichen. So prallten beide Fahrzeuge mit den rechten Fronten gegeneinander. Der Lieferwagen schleuderte von der Fahrbahn und durchbrach den Wildschutzzaun. Der BMW-Fahrer war im Wrack eingeklemmt. Er musste mit schwerem Gerät befreit werden.



Die Feuerwehren aus Moosinning, Finsing und Notzing rückten an, ebenso der BRK-Rettungsdienst aus Erding, ein Notarzt aus Freising und die Malteser vom Flughafen.



Die Verletzungen beider Fahrer erwiesen sich als so schwer, dass zwei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle landeten. Sie flogen die Männer in die Kliniken nach München-Großhadern und Augsburg.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im fünfstelligen Bereich. Die FTO war bis in den späten Abend hinein gesperrt. ham