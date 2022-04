Wie der Fallschirm ins Kommunionkleid kam

Von: Bastian Amann

Spezielles Kleid: Erika bei der Kommunion 1948. © Privat

Erika Schneller aus Moosinning erzählt, warum sie 1948 ein ganz besonderes Kommunionkleid trug.

Moosinning – Das Kommunionkleid, das Erika Schneller Ende der 1940er Jahre trug, war tatsächlich eine Exklusiv-anfertigung. Es bestand aus Fallschirmseide – ein ungewöhnliches Geschenk eines amerikanischen Soldaten. Bei der Firmung zog es die gebürtige Hallbergmooserin, die seit langem in Moosinning lebt, gleich noch mal an. Hier die ganze Geschichte.

„Am Himmel haben die Flieger gekämpft“, erinnert sich Erika Schneller, geb. Ziegltrum, an diesen besonderen Tag im Jahr 1944. Gewohnt hat die heute 81-Jährige damals im Hallbergmooser Ortsteil Mariabrunn. Zusammen mit ihrer Mutter schaute sie – gerade mal vier Jahre alt – gebannt nach oben. „Und dann hat es den amerikanischen Flieger erwischt“, erzählt Schneller. Der sei abgestürzt und auf das Dach eines Bauernhofs im benachbarten Attaching gefallen.

Wohnt seit langem in Moosinning: Erika Schneller und ihr Mann Gerhard. © Faltermaier

Was dann passierte, blieb für sie bis heute unvergessen: Die kleine Erika beobachtete nämlich, wie der US-Pilot, der sich gerade noch hatte retten können, mit einem Fallschirm auf einem angrenzenden, mit Sträuchern und Bäumen bewachsenen Feld landete. Schneller: „Er wusste, dass es jetzt für ihn gefährlich wird, und hat sich in einem Graben versteckt.“ Kurz danach tauchte ein Geländewagen der Wehrmacht auf. Die Soldaten sahen Mutter und Tochter und sprachen sie an: „Sie haben uns gefragt, ob wir einen abgestürzten Piloten gesehen hätten“, berichtet die 81-Jährige. „Aber meine Mutter hat nur gesagt: Wir haben nichts gesehen.“ Ein Satz, der dem Amerikaner wohl das Leben gerettet hat.

Als die deutschen Soldaten weg waren, krabbelte der US-Pilot aus dem Graben und kam auf Erika und ihre Mutter zu, um sich zu bedanken. „Wir konnten zwar kein Englisch, aber mit Händen und Füßen haben wir uns doch irgendwie verständigt“, erinnert sie sich. Jedenfalls habe ihnen der Pilot die Fallschirmseide geschenkt. Die nahmen die Ziegltrums mit heim und versteckten sie auf dem Dachboden.

Bei ihrer Firmung trug Erika Schneller ihr Kommunionkleid noch einmal, hier im Bild mit ihrer Firmpatin. © Privat

Der Mutter sei irgendwann die Idee gekommen, dass man daraus doch ein schönes Kommunionkleid schneidern könnte. Also wandte sie sich an die damalige Hallbergmooser Schneiderin Nanni Scherr. „Und die hat nicht nur eines, sondern sogar zwei Kleider aus der Seide fabriziert“, berichtet Erika Schneller. Schließlich habe auch eine ihrer Schwestern bald Erstkommunion gefeiert.

1948, der Krieg war inzwischen längst vorbei, trug sie dann voller Stolz bei ihrer Kommunion den Fallschirmstoff. „Weil ich in den nächsten Jahren kaum gewachsen bin“, so erzählt sie, zog Erika bei ihrer Firmung dasselbe Kleid noch mal an. Und wo ist es jetzt? „Keine Ahnung“, sagt sie. Bei ihr daheim in Moosinning jedenfalls nicht. „Vielleicht hat meine Mutter es ja auch weiterverschenkt.“ Hoffentlich vor einem weniger dramatischen Hintergrund.

