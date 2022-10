Anne Kirchner: Erst Geschäftsführerin, jetzt Vorsitzende

Von: Daniela Oldach

Neu gewählt (v. l.): Schriftführerin Monika Kollms-Lahner, Bezirksgeschäftsführer Robert Otto, Kreis-Vize Richard Pils, Kassier Georg Gartner, Kreisvorsitzende Anne Kirchner, Frauenvertreterin Johanna Berger und Vize-Bezirksgeschäftsführer Thomas Bajcar. © vdk

Anne Kirchner leitet jetzt den VdK-Kreisverband. 3,2 Millionen Euro wurden in der vergangenen Periode in sozialrechtlichen Angelegenheiten für die Mitglieder im Kreisverband erstritten.

Moosinning – Anne Kirchner ist neue Kreisvorsitzende des Sozialverbandes VdK. Beim Kreisverbandstag im Gasthaus Daimerwirt löste sie Hermann Bredenkamp ab, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Auch die Position ihres Stellvertreters wurde mit Richard Pils neu besetzt. Der Finsinger Ortsvorsitzende folgt auf Bernd Schabenberger, der ebenfalls nicht mehr kandidiert hatte.

Kirchner ist Juristin und hat sich als Anwältin selbstständig gemacht. Damit ist sie als VdK-Kreisgeschäftsführerin ausgeschieden. Aufgrund ihrer Verbundenheit zum Sozialverband stellte sie sich im Ehrenamt zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Thomas Bajcar, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer, bedankte sich für ihr Engagement.

Die Vorstandsriege ergänzen Schriftführerin Monika Kollmus-Lahner (Ortsverband Isen) und Kassier Georg Gartner (OV Finsing). Die Versammlung stimmte dem Vorschlag zu, dass jeder Ortsverband im erweiterten Kreisvorstand durch einen zu wählenden Beisitzer vertreten sein soll.

Bezirksgeschäftsführer Robert Ott stellte in seinem Grußwort die drei Säulen des Sozialverbandes in den Fokus: das Ehrenamt, die Sozialrechtsberatung und die sozialpolitische Interessenvertretung. „Eine starke Stimme für Menschen, die alleine keine haben, ist VdK-Präsidentin Verena Bentele“, betonte Ott.

Das eigentliche Kerngeschäft sei die Sozialrechtsberatung, die auch immer mehr Neumitglieder in Anspruch nehmen. „Die dritte Säule bilden Ortsverbände, geleitet von Ehrenamtlichen. Sie haben ein offenes Ohr für die Probleme der Mitglieder.“ Bajcar bedankte sich bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle Erding für ihren Einsatz. Zudem hob er hervor, dass in der vergangenen Periode in sozialrechtlichen Angelegenheiten rund 3,2 Millionen Euro für die Mitglieder im Kreisverband erstritten wurden.

Die Mitgliederzahl sei von Anfang 2018 bis Ende August 2022 von 5547 auf 7021 gestiegen – ein Plus von 27 Prozent. In dieser Zeit wurden gut 13 000 Beratungen durchgeführt, 2565 Anträge gestellt, 601 Widersprüche und 106 Klagen erhoben. 21 Prozent der Anträge waren teilweise, 43 sofort erfolgreich. „Wenn wir merken, dass was geht, dann nehmen wir das auch in Angriff“, so Bajcar.