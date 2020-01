Erster Moosinninger Christkindlmarkt bringt 1000 Euro für Licht in die Herzen

Der erste Moosinninger Christkindlmarkt, den fünf Vereine zusammen organisiert haben, war ein voller Erfolg - und hat 1000 Euro fürs Leserhilfswerk der Heimatzeitung gebracht.

Moosinning – Gelungene Premiere: Der erste Moosinninger Christkindlmarkt in Schnabelmoos war ein voller Erfolg. 200 Euro haben die veranstaltenden Vereine – Torpedos, Moosinninger Madl’n, Harley-Club, Country Gringos, Rot-Weiß Bresssog und – auf dem Markt für den guten Zweck gesammelt und selbst noch was draufgelegt. So konnten nun 1000 Euro fürs Leserhilfswerk Licht in die Herzen der Heimatzeitung übergeben werden. Redakteur Wolfgang Krzizok nahm die Spende entgegen und bedankte sich herzlich.

Idee zur Spende kommt vom Echinger Adventssingen

Über ihre Eltern seien sie auf die Idee gekommen, an Licht in die Herzen zu spenden, erzählt Bettina Humplmair von den Madl’n. Die Humplmairs hatten gemeinsam mit den Familien Held und Kressirer seit 2013 das Echinger Adventssingen zugunsten des Leserhilfswerks organisiert. Im vorigen Advent konnte das Singen aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden. „Deshalb dachten wir, dass wir das Geld vom Christkindlmarkt spenden“, so Humplmair.

vam