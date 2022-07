Erweiterungsbau der Grundschule Moosinning: Für alle Lernbedürfnisse gewappnet

Von: Veronika Macht

Die Einweihungsfeier des Anbaus (r., daneben der Übergang zum Altbau) fand im neuen Atrium statt. Neben Schülern und Lehrern waren auch etliche Gemeinderäte und Vertreter des Elternbeirats gekommen. © Vroni macht

Der Unterricht läuft schon, zumindest in zwei der vier neuen Klassenzimmer im Erweiterungsbau der Grundschule Moosinning. Jetzt wurde das Gebäude offiziell eingeweiht.

Moosinning – „Das Juwel des Himmels ist die Sonne. Das Juwel des Hauses ist das Kind“ – diese chinesische Weisheit steht auf der Homepage der Schule. „Und wir haben jetzt nicht nur Kinder als Juwelen, sondern dazu auch noch das passende Haus“, sagte Schulleiter Markus Pfanzelt bei der kleinen Feierstunde am Mittwochvormittag im neu geschaffenen Atrium. „Wer es nicht weiß, dass wir ein neues Schulhaus haben, der merkt das gar nicht, weil es so toll in unseren Pausenhof reinpasst“, richtete er das Wort an Architekt Markus Heilmaier und Michaela Teufel von der Planungsgruppe Heilmaier, die „so viele Ideen“ für den Bau eingebracht hätten.

Überhaupt sprach Pfanzelt viele Dankesworte – an den Hausmeister ebenso wie an Gabriele Müller aus dem Bauamt und die Reiningskräfte, die während der Bauphase für Sauberkeit gesorgt hätten. Ein Dank ging auch an Schüler und Lehrer, dass sie den Schulalltag bei Lärm und Staub so gut gemeistert hätten.

„Das hier ist auch eine Erweiterung der Geschichte der Schule“, sagte Bürgermeister Georg Nagler. Dabei sei Schule nicht nur reine Wissensvermittlung. Sie sei ein Ort der Begegnung, des Zusammenkommens. Der Tag wecke in ihm viele persönliche Erinnerungen, sagte Nagler. Immerhin habe er selbst die Grundschule Moosinning besucht, genauso wie jetzt seine Kinder. „Ihr schafft hier täglich neue Erinnerungen, ihr schreibt hier täglich ein weitere Kapitel in eurem Buch des Lebens. Wir bieten euch den Raum für diese Erfahrungen“, sagte Nagler zu den Kindern.

Die modernen Räume können mit Trennwänden unterteilt werden – vom ganz großen Raum bis hin zu zwei kleineren Klassenzimmern und einem Gruppenraum dazwischen ist jede Kombination möglich. Im ersten Stock sind die dritten Klassen eingezogen. © Vroni Macht

Die Kosten für den Anbau, in dem vier neue Klassenzimmer entstanden sind, bezifferte er mit 3,2 Millionen Euro, wovon der Freistaat Bayern einen Teil als Förderung übernimmt.

Schulamtsdirektor Robert Leiter griff die Zeile eines Lieds auf, das die Kinder gemeinsam mit den Lehrerinnen Lisa Kroher und Daniela Trauner gesungen haben: „Zusammen sind wir mutig und stark. Schön ist es den ganzen Tag.“ – „Und in so einem tollen Schulgebäude wird es gleich noch viel schöner“, meinte Leiter.

Durch die unumgängliche Schließung des Schulgebäudes in Eichenried, einen deutlich erwartbaren Klassenzuwachs sowie die Einführung der Offenen Ganztagsbetreuung im nächsten Schuljahr sei „dieser so wichtige Schritt“ nötig geworden. Dass sich die Gemeinde frühzeitig entschlossen habe, den Erweiterungsbau zu errichten, sei „ein eindrucksvoller Beleg für ihren Einsatz für die Bildung und Erziehung der Kinder“, so Leiter.

Offene Raumgestaltung, verbunden mit mobilen Trennwänden in den einzelnen Räumen

Wie berichtet, fiel diese Entscheidung bereits 2017, woraufhin Architekt Heilmaier die ersten Entwürfe vorbereitete. Im Frühjahr 2019 wurden die Fachplaner beauftragt und der Bauantrag vorbereitet. Im Mai 2020 kam die Baugenehmigung, im Oktober rückten die ersten Arbeiter an. Richtfest wurde im September 2021 gefeiert.

Doch der Bau einer Schule sei nicht nur der Bau eines neuen Gebäudes, sagte Leiter. Damit verbunden sei auch ein pädagogisches Konzept. Hier habe man neue Wege beschritten, sodass das Schulhaus nun zeitgemäße Pädagogik unterstütze. „Die offene Raumgestaltung, verbunden mit mobilen Trennwänden in den einzelnen Räumen, erlaubt eine vielfältige Nutzung und schafft Platz für Differenzierungsangebote, Freiarbeit und klassenübergreifendes Lernen“, erklärte Leiter. So werde man den individuellen Lernbedürfnissen gerecht, „denn jedes Kind lernt nun mal anders“. Soziales Lernen werde dank der Marktplatzstrukturen unterstützt, auch Veranstaltungen wie Vorlesewettbewerbe könnten dort stattfinden.

Jetzt stehen insgesamt elf Klassenzimmer zur Verfügung. Zudem ist der Betrieb einer Offenen Ganztagsschule möglich, und im Pausenhof ist ein Atrium mit Sitzgelegenheiten entstanden, das ideal für schulische Veranstaltungen ist.

Um Gottes Segen für den Anbau bat Pfarrvikar Thomas Belitzer. „Segne dieses Schulhaus und alle, die hier lehren und lernen. Schenke ihnen Achtung voreinander“, sagte Belitzer, bevor alle gemeinsam beteten und die Kinder zum Abschluss sangen: „Danke für dieses neue Schulhaus, danke für alle lieben Leut’.“

