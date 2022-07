Anpfiff für 1,5-Millionen-Projekt

Von: Wolfgang Krzizok

Endlich Platz: Das neue Gebäude, das sich südlich an die Tribüne anschließt, wird nicht nur viele Umkleiden und Duschräume sowie andere Räumlichkeiten beherbergen, sondern es wird auch mit einem begehbaren Flachdach für die Zuschauer ausgestattet. © Entwurf: Biersack • Brunner Ingenieure

Der FC Moosinning baut ein neues Umkleide- und Duschgebäude. Die Gemeinde hilft dem Sportverein dabei.

Moosinning – Freude und Erleichterung waren Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (SPD) deutlich anzusehen. „Respekt – darum haben wir viele Jahre gekämpft. Und danke an den FCM“, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort war einstimmig beschlossen worden, dass der FC Moosinning am Sportgelände für rund 1,5 Millionen Euro ein neues Dusch- und Umkleidegebäude errichten darf, wofür die Gemeinde nicht nur die Bürgschaft übernimmt, sondern es auch bezuschusst.

Seit Jahren wird im Moosinninger Gemeinderat über eine Sanierung oder einen Neubau der maroden Umkleide- und Duschräume diskutiert. Schließlich wurde ein Arbeitskreis gebildet, der sich für die sogenannte Variante C, also ein separates Gebäude neben der Tribüne, entschied. Knapp 1,5 Millionen soll das Funktionsgebäude kosten, der FC Moosinning tritt als Bauherr auf, Generalunternehmer wird die ortsansässige Firma Laurent sein, die das Gebäude erstellen wird, erklärte der Bürgermeister.

„Schön, dass da Bewegung reinkommt“, meinte Andreas Eschbaumer (CSU). „Es schaut gut aus, aber die Kosten sollten gedeckelt werden, nicht, dass die explodieren.“ Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer konnte beruhigen. „Das wird schlüsselfertig gebaut und ist ein Fixpreisangebot“, erklärte sie. „Diskussionen wird es sicher geben“, meinte Josef Romir (SPD). „Ich sehe nicht, dass uns eine Deckelung davor bewahren wird.“

Für Christian Nagler (BB) ist es wichtig, „dass wir endlich starten, denn wir diskutieren jetzt schon seit fünf Jahren rum“. Unterstützung erhielt er dabei von Sportreferent Helmut Scharlach (BB) und auch von Manfred Lex, der für eine Deckelung plädierte und sagte: „Wir müssen das Thema mal weghaben.“ Dem schlossen sich auch Andreas Humplmair (CSU) und Werner Fleischer (BE) an.

Was die Finanzierung betrifft, so läuft diese zu 100 Prozent über ein Darlehen bei der Sparkasse Erding-Dorfen. Der FC Moosinning hat entsprechende Angebote eingeholt mit einer Zinsbindungsdauer von zehn (2,79 Prozent), 15 (3,04) und 20 Jahren (4). Die monatlichen Raten liegen entsprechend zwischen 7000 und 8000 Euro. Außerdem hat der FC Moosinning beantragt, dass die Gemeinde den Verein jährlich bezuschusst in Höhe der jährlichen Tilgung und Zinszahlung für das Darlehen.

Der Gemeinderat hat schließlich einstimmig beschlossen, die Bürgschaft für in Höhe der Gesamtsumme zu übernehmen, wobei der Betrag auf 1,5 Millionen Euro gedeckelt werden muss, und dem FCM bis zum 25. Juli 2042 einen Zuschuss entsprechend dem Tilgungsplan zu gewähren. Sport- und Vereinsgebäude werden von der Gemeinde laut den Vereinsförderrichtlinien mit maximal 15 Prozent gefördert, weiter ist der Zuschuss auf 150 000 Euro innerhalb von zehn Jahren gedeckelt. Darüber hinaus wird eine entsprechende Nutzungsvereinbarung geschlossen.

Anschließend erteilte der Gemeinderat noch einstimmig das Einvernehmen für den Bau des Gebäudes in einer Größe von 48,5 mal 13 Metern – mit einem begehbaren Flachdach, das direkt von der Tribüne aus betreten werden kann. Im Gebäude sollen sechs Umkleideräume mit Duschen entstehen, außerdem ist vorgesehen eine Schiedsrichterkabine, WC-Anlage, Technik- und Waschraum sowie ein Kiosk und ein Raum für Trainingsmaterial.

Zusätzlich ist eine Verlegung des Spielfelds um 20 Meter nach Süden geplant, um nördlich des Hauptplatzes ein zusätzliches Kleinspielfeld zu errichten.

