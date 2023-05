Georg Humplmair geht in Feuerwehr-Ruhestand: „Ich war immer dabei und an vorderster Front“

Von: Veronika Macht

Mit 65 Jahren wurde Georg Humplmair in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet. 30 Jahre lang war er Kommandant in Moosinning.

Moosinning – Mit 65 ist Schluss – zumindest mit dem aktiven Feuerwehrdienst in Bayern. Weil er dieses Alter nun erreicht hat, wurde der langjährige Kommandant der Feuerwehr Moosinning, Georg Humplmair, gemeinsam mit vielen aktiven und ehemaligen Kameraden in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet. „Damit geht in Moosinning eine Ära zu Ende“, schreibt die Wehr auf ihrer Facebook-Seite, denn „der Schorsch“ habe dort gut 46 Jahre lang aktiven Dienst geleistet, davon 30 Jahre als 1. Kommandant.

Dieses Amt hat Humplmair bereits vor fünf Jahren an seinen Nachfolger Stefan Nagler übergeben. „Ich hab’s immer gern gemacht und auch lang“, sagte er damals bei den Neuwahlen kurz nach seinem 60. Geburtstag, „und ihr habt es mir auch leicht gemacht, seid immer hinter mir gestanden. Es war über all die Jahre eine hervorragende Zusammenarbeit. Ich habe es mir lange und reiflich überlegt – aber jetzt ist Zeit für frischen Wind.“ Humplmair blieb der Wehr auch nach seinem Rücktritt als Kommandant als aktives Mitglied treu, doch damit ist jetzt ebenfalls Schluss.

Zum Abschied gab es für ihn einen Liegestuhl im Design eines Feuerwehr-Schutzanzugs und mit einem Loch in der Armlehne, „für ein Glaserl oder eine halbe Bier“, wie der 65-Jährige lachend erzählt. Außerdem durfte er seinen fast ein halbes Jahrhundert alten Helm behalten: „Den habe ich meine ganze Feuerwehrzeit über getragen, der hat mich immer beschützt.“ Jetzt hat der Helm einen Ehrenplatz auf dem Küchenkastl bekommen.

„Ich war gern Feuerwehrler“, blickt Humplmair zurück. Sechs Jahre lang engagierte er sich als 2. Kommandant, danach führte er die Mannschaft 30 Jahre lang als 1. Kommandant. „Ich war immer dabei und an vorderster Front. Ich habe viele schöne Sachen erlebt, auch paar weniger schöne, aber der Großteil war positiv“, erinnert er sich und hebt vor allem die Kameradschaft hervor – und das „schöne Gefühl, wenn man jemanden helfen kann. Selbst wenn man ,nur‘ den Keller auspumpt – die Leute sind einfach froh, wenn jemand da ist, der ihnen hilft.“ Und was ihn besonders freue, sei die Tatsache, dass es in der ganzen Zeit, in der er bei der Feuerwehr verantwortlich war, nur einen einzigen Leichtverletzten gegeben habe. „Es ist nie im Einsatz etwas Schlimmeres passiert, niemand hat sich was getan. Das hat mich schon gefreut“, sagt Humplmair.

Er selbst freut sich jetzt darauf, wieder mehr Zeit mit Gattin Helga zu verbringen, die ebenfalls bald in Rente geht: „Wir wollen dann was erleben und genießen, wegfahren oder zum Bergwandern gehen.“