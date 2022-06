Erdingerin kommt von FTO ab, fährt ins Feld, verreißt das Lenkrad und überschlägt sich

Von: Veronika Macht

Eine 25-jährige Erdingerin hat sich mit ihrem Auto auf der Flughafentangente Ost überschlagen. Sie hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt.

Moosinning – „Glück im Unglück“, so die Polizei in ihrem Pressebericht, hatte in der Nacht auf Dienstag eine 25-jährige Erdingerin, die mit ihrem VW Up gegen 00.45 Uhr auf der Flughafentangente Ost aus Richtung München in Richtung Erding unterwegs war.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie laut Polizei auf Höhe Moosinning nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Leitplanke, auf der sie mehrere Meter mit ihrem Auto weiter schlitterte, rutschte nach rechts ins Feld, fuhr dort mehrere 100 Meter weiter, verriss das Lenkrad, durchbrach die Leitplanke, überschlug sich und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Liegen.

Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Die Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Ebersberg. Sie wurde leicht verletzt, ihr Auto abgeschleppt, es ist ein Totalschaden. Weil der Tank aufgerissen wurde, traten Betriebsstoffe aus, weshalb eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn kommen musste. Die FTO war für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Leitplanke wurde über mehrere Meter beschädigt, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10 000 Euro geschätzt.

