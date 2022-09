Frauengemeinschaft: Seit jeher eine wichtige Säule in Eichenried

Von: Wolfgang Krzizok

Eine große Bastelgruppe war ab Mitte der 80er Jahre aktiv. Die Frauen strickten das ganze Jahr über und kamen dann in der Adventszeit zusammen, um Adventskränze und Gestecke anzufertigen. Unser Bild stammt vom 6. November 1995. Der Erlös ging an verschiedene Projekten. © Chronik der Frauengemeinschaft Eichenried

Die Frauengemeinschaft Eichenried feiert 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie einst als „Christlicher Mütterverein“.

Eichenried – Die Eichenrieder kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach den Festlichkeiten zu „100 Jahre Ortsname Eichenried“ begeht jetzt die Frauengemeinschaft ihren 100. Geburtstag. Einmal mehr federführend ist Renate Schraufstetter. Die Vorsitzende hat eine Festschrift erstellt, in der sie aufzeigt, dass der Verein „zu einer wichtigen Säule im kirchlichen und sozialen Leben unseres Ortes geworden ist“.

Das genaue Gründungsdatum sei nicht bekannt, „da aus dieser Zeit keinerlei Unterlagen mehr vorhanden sind“, erzählt Schraufstetter. Ursprünglich war man von der Gründung im Jahr 1928 ausgegangen, da dieses in die alte Fahne eingestickt ist. Jedoch wird im Verkündbuch der Pfarrei Moosinning am 10. September 1922 eine Versammlung des Müttervereins Eichenried mit einem Vortrag des damaligen Hilfspriesters Martin Schönhuber erwähnt. „Somit ist die Existenz der Frauengemeinschaft schon im Jahr 1922 belegt; ob die Gründung bereits in den Jahren davor erfolgte, kann nur vermutet werden.“

Zu Beginn hieß die Gemeinschaft „Christlicher Mütterverein Eichenried“ und war als religiöse Gebetsgemeinschaft gedacht. Aber auch gesellige Nachmittage, Theateraufführungen, Einkehrtage und Exerzitien gehörten dazu. „Für die Frauen brachte der Verein mit seiner Gründung nur vier Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Möglichkeit, sich gegenseitig im Leid beizustehen und gleichzeitig den Blick nach vorne in eine hoffentlich bessere Zukunft zu richten.“ Erste Vorsteherin war Agathe Föhringer.

Erste Vorsteherin des damaligen „Christlichen Müttervereins“ war Agathe Föhringer. © Chronik der Frauengemeinschaft Eichenried

Wegen Inflation und Währungsreform konnte sich der Verein erst 1928 nach einer Sammlung für 470 Reichsmark eine Fahne leisten. Der Kassenstand nach der Fahnenweihe am 20. Mai 1928 betrug 12,01 Reichsmark. Das erste Mal mitgetragen wurde die Fahne bei Föhringers Beerdigung im Jahr 1929. Nach ihrem Tod übernahm Anna Pfanzelt den Vorsitz. Zur Aufbesserung des Kassenstands wurde 1931 Theater gespielt, auch 1932 bis 1934 gab es Aufführungen. 68 Mitglieder zählte der Verein damals.

Unter dem nationalsozialistischen Regime drohte die Auflösung. Deshalb erging vom Erzbischöflichen Ordinariat in München die Anordnung, den Namen „Christlicher Mütterverein“ in „Bündnis katholischer Mütter“ zu ändern, um den rein religiösen Charakter deutlicher zu betonen, heißt es in der Festschrift. Die Ankündigung der Versammlungen sollte „Andacht für die katholischen Mütter mit Predigt“ lauten. Von außerkirchlichen Veranstaltungen sei abzusehen.

Frauengemeinschaft Eichenried: Beisammensein zum Gebet war immer wichtig

„Ab 1950 kehrte das Vereinsleben zurück, es wurden wieder Mitgliedsbeiträge erhoben“, so Schraufstetter. 1954 erfolgte, auf Antrag von Pfarrer Josef Forster, die nächste Umbenennung in „Bündnis Katholischer Mütter“. 1958 übernahm Anna Weindl den Vorsitz. Da die alte Fahne in schlechtem Zustand war, wurde für 610 Mark eine neue gekauft und am 18. Mai 1959 geweiht. Die alte wurde restauriert und ist im Pfarrheim zu bewundern.

„Das Beisammensein zum Gebet war den Frauen immer wichtig, doch auch das gesellige Leben kam nicht zu kurz“, sagt Schraufstetter. Schon 1959 wird im Kassenbuch zum ersten Mal ein Kaffeekranzl erwähnt, und es gab Tanzveranstaltungen, zu denen Männer keinen Zutritt hatten. 1968 folgte die Umbenennung in „Katholische Frauengemeinschaft Eichenried“, um auch unverheirateten Frauen den Beitritt zu ermöglichen.

Mit ihren Sketchen – hier „Der ideale Mann“ im Jahr 2019 – sorgen die Frauen bei den stets gut besuchten Kaffeekranzln für viele Lacher (v. l.): Sigrid Bauer, Renate Schraufstetter, Angela Schimpf, Annemarie Limmer, Bärbel Kübelsbeck und Annelies Schimpf. © Archivfoto: Vroni Vogel

Nach Sofie Gruber (1971-1975) und Maria Ruhland (1975-1987) übernahm Rosa Zierz den Vorsitz. Damit wurden die Frauen neben dem kirchlichen auch im sozialen und karitativen Bereich tätig. Es bildete sich eine Bastelgruppe, und man veranstaltete große Basare, deren Erlöse an soziale Projekte gingen. „Aber auch die Seniorinnen wurden nicht vergessen“, betont Schraufstetter. Seit 1988 gibt es Theateraufführungen, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Sie sorgen bis heute für viele Lacher, dafür wird Schraufstetter traditionell selbst zur Autorin. Im Januar 1989 fand im alten Feuerwehr-Vereinsheim der erste „gemütliche Nachmittag“ statt.

1988 feierte die Frauengemeinschaft auch 60-jähriges Bestehen, da man damals noch vom Gründungsjahr 1928 ausgegangen war. Das 75-jährige Gründungsjubiläum wurde 2003 mit einem Festgottesdienst begangen. Nach Ursula Peter (1996-2005), in deren Amtszeit das 300. Mitglied begrüßt werden konnte, und Roswitha Bauer (2006-2008) übernahm Schraufstetter den Vorsitz, den sie bis heute innehat.

„Nach wie vor beteiligt sich die Frauengemeinschaft aktiv am kirchlichen Leben“, erzählt sie. „Wir beten in der Fastenzeit den Kreuzweg und feiern den Weltgebetstag der Frauen, gestalten eine Maiandacht und schmücken einen Fronleichnamsaltar.“ Sternwallfahrt nach Altötting, Aktion „Saubere Landschaft“ und Maibaum-Wachen sind weitere Aktivitäten. Seit 2007 ist die Gemeinschaft mit einer Hütte auf dem Eichenrieder Christkindlmarkt vertreten. Quasi nebenbei ist ein Backbücherl entstanden, das reißenden Absatz fand.

Frauengemeinschaft Eichenried: Mit Hilfe vieler Frauen werden soziale und kirchliche Projekte unterstützt

Auch die Organisation der jährlichen Pfarrverbandswallfahrt hatte die Frauengemeinschaft anfangs übernommen. Von 1998 bis einschließlich 2014 feierten die Frauen im Gasthaus Stangl ihren Weiberfasching, auf den, laut Schraufstetter, „zum Schluss wegen zu geringer Teilnehmerzahl und der hohen Gema-Gebühren verzichtet wurde“.

Stolz berichtet sie, „dass es durch die Mithilfe vieler Frauen aus Eichenried bis in die Gegenwart möglich war, nicht nur kirchliche, sondern auch soziale Projekte mit Spenden zu unterstützen“ – darunter der Kindergarten und der Spielplatz in Eichenried, der Krankenhausbesuchsdienst, das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung, das Wunschmobil des BRK, das Frauenhaus Erding, das Sophien Hospiz und das Patenkind in Indien.

Was Schraufstetter bedauert: „Betrug die Mitgliederzahl im Jahr 1996 noch 300, so sank sie seither kontinuierlich und ist jetzt bei 218 angelangt.“ Die meisten Frauen mit Kindern seien heutzutage berufstätig, „neben Haushalt und Familie bleibt nicht mehr viel Freizeit, und so will man weder der Frauengemeinschaft noch anderen Vereinen beitreten“.

Sie hofft dennoch auf Beitritte, noch dazu, weil demnächst Wahlen anstehen und einige Mitglieder des aktuellen Vorstands in absehbarer Zeit aufhören möchten. Schraufstetter hofft auf „frischen Wind durch motivierte, gern auch neu zugezogene Frauen“. Damit die Frauengemeinschaft noch weitere 100 Jahre bestehen könne.

Das 100-jährige Bestehen feiert die Frauengemeinschaft Eichenried am Sonntag, 18. September, um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche.