Über das Freiwillige Soziale Jahr zum Traumberuf

Von: Wolfgang Krzizok

Die Grundschule Moosinning war ein Einsatzgebiet von Benedikt Irl. Die FSJ-Einsatzstelle war aber beim FC Moosinning, wo er unter anderem Trainings übernommen hat. © Privat

Durch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Moosinning hat Benedikt Irl (21) seinen Traumjob gefunden. Den hatte er vor dem Jahr gar nicht auf dem Schirm.

Moosinning – Moosinning gehört zu den Kommunen, die jungen Menschen die Gelegenheit geben, hier ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport abzuleisten. Ab Herbst ist wieder eine Stelle frei. Der letzte FSJler war Benedikt Irl (21) aus Altenerding. Er erzählt von seinen Erfahrungen.

Herr Irl, wieso haben Sie sich für ein FSJ entschieden?

Es war eigentlich der Klassiker. Ich bin nach dem G8-Abitur frisch 18 geworden und konnte mich nicht entscheiden: Was will ich jetzt in meinem Leben 40 oder 50 Jahre machen? Ich wollte mich ein bisschen orientieren.

Hatten Sie keine Pläne?

Doch. Das war zum einen die Musik, mein größtes Steckenpferd, und dann etwas mit Kindern. Ich habe immer schon gern mit Kindern gearbeitet, war auch schon mit 15 als Fußballtrainer aktiv. Und dann als Fußballer natürlich was mit Sport – und auch mit Personal. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, Gruppen anzuleiten.

Welches Ziel war favorisiert?

Ich hatte überlegt, in Richtung Gymnasiallehramt mit Musik als Hauptfach zu gehen. Dann habe ich die Stellenanzeige für ein FSJ in Moosinning gesehen und mich dafür entschieden.

Wieso in Moosinning?

Als Altenerdinger ist Moosinning sehr nahe. Aber das Besondere an der Ausschreibung war, dass dort sehr viele Arbeitsaufgaben vereint waren. Es ist eine Mischung aus Gemeinde, also vorwiegend Schule und Mittagsbetreuung, sowie FC Moosinning, und gerade diese Mischung, der vielseitige Arbeitstag, das hat mich angesprochen.

Hatten Sie auch noch andere Eisen im Feuer?

Ich hatte überlegt, ein duales Studium bei der Stadt München zu machen. Aber da hätte ich keine Kinder und keine Musik dabei gehabt, und das war das Wichtigste bei meiner Wahl. Und natürlich der Sport.

Erzählen Sie ein bisschen aus Ihrem FSJ-Alltag.

Es begann immer in der Grundschule, bis 12 Uhr, danach war ich in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung im Einsatz. Abends oder auch am Wochenende war ich dann im Sportverein, und während der Wahl war ich auch ein paar Wochen im Rathaus. Das war unglaublich interessant.

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?

In der Schule war es besonders spannend. Da konnte ich sehr viel mitnehmen, weil ich ja das Ziel hatte, Lehramt zu studieren. Ich habe in allen Klassen mitgeholfen und auch manchmal mit kleineren Gruppen arbeiten dürfen. Besonders spannend war die Arbeit mit Kindern, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Die habe ich im Einzelunterricht beim Deutschlernen unterstützt.

Was war sonst noch?

Ich war bei Projekten aller Art dabei, vom Schlittschuhlaufen bis zur Weihnachtsfeier. Ich war immer voll integriert und durfte – das möchte ich hervorheben – quasi ein Teil der Lehrerfamilie sein. Das war bei allen Teams so: Ich musste nicht die klassischen „Praktikanten-Jobs“ machen, wie kopieren oder Kaffee kochen. Weil ich sehr lange da war, habe ich Vertrauen erhalten und durfte Jobs mit Verantwortung übernehmen.

Was waren beim FC Moosinning Ihre Aufgaben?

Ich wurde in der E-Jugend in zwei Trainerteams eingesetzt, durfte selbstständig Trainings übernehmen und hatte bei den Spielen was zu sagen. Ich war quasi Co-Co-Trainer und auch auswärts dabei. Daneben war ich bei einer Hobby-Volleyballgruppe und beim Eltern-Kind-Turnen. Das durfte ich allein übernehmen, das war praktisch „mein Kind“ beim FCM.

Das hört sich abwechslungsreich an.

Das war es. Es war super, dass ich nicht nur eine Aufgabe gemacht habe und dass ich so viel Verantwortung übernehmen durfte.

Was war das Highlight?

Das war der Ausflug mit den Lehrern zur Bob- und Rodelbahn am Königssee, die jetzt leider zerstört ist. Da haben wir an einem Rennrodel-Wettbewerb von Lehrern aus ganz Bayern teilgenommen.

Würden Sie das FSJ wieder machen – und auch wieder in Moosinning?

Auf jeden Fall. Das Jahr hat meinen Berufsweg geebnet. Ich habe mir ein Grundschullehramt vor dem FSJ nie vorstellen können, aber dann war ich in dem Team der Grundschule, und das hat mich total begeistert. Die Lehrer, allen voran Rektor Markus Pfanzelt, haben mich mitgerissen und mir gezeigt, dass ich mir das vorstellen kann. Sie haben mich in den Beruf nicht nur reinschnuppern, sondern eintauchen lassen. Da habe ich gesehen: Das ist es, was ich machen will. Hervorheben möchte ich, dass alles sehr gut koordiniert war zwischen den einzelnen Abteilungen. Ich hing nie in der Luft, es wurde sich viel um mich gekümmert, ich hatte immer einen Ansprechpartner. Von anderen FSJlern habe ich gehört, dass es nicht immer so ist.

Also würden Sie ein FSJ allgemein empfehlen?

Absolut. Man ist noch sehr jung nach dem Abitur. Da sollte man sich nicht so stressen lassen, dass man gleich weitermachen muss, weil man sonst ein Jahr verliert. Als FSJler hat man ein Jahr Zeit, eine Entscheidung zu treffen, und man bekommt eine Vergütung, bei mir waren es 300 Euro. Das fand ich eine tolle Wertschätzung.

Was halten Sie von der Idee eines sozialen Pflichtdienstes?

Meine persönliche Meinung: Es muss nicht ein komplettes Jahr sein, aber sechs Monate in einer sozialen oder pflegerischen Einrichtung würde keinem schaden, den Einrichtungen helfen, den Personalmangel abzuändern, und vielleicht manchen zukünftig in die sozialen Berufe bringen.

Wem würden Sie das FSJ besonders empfehlen?

Vor allem jungen Leuten, die was mit Kindern machen wollen. Gerade bei solchen Berufen sollte man wissen, ob man es ein Leben lang mag, bevor man es macht. Und man macht auch den Übungsleiterschein, von dem profitiere ich jetzt auch als kleine Nebeneinnahmequelle. Da ist man bei den Vereinen gern gesehen. Der Lehrgang mit den anderen FSJlern war eine sehr schöne Zeit.

Was machen Sie jetzt beziehungsweise wie sieht Ihr Berufswunsch aus?

Jetzt studiere ich Grundschullehramt, mit Musik als Hauptfach. Sport mache ich als Übungsleiter mit diversen Kindergruppen weiter. Und falls ich irgendwann Rektor an einer Grundschule werden sollte, dann hätte ich auch noch die Personal-Komponente dazu. Für mich war das FSJ einfach nur perfekt.

Bewerbung

Ab dem 22. August können junge Interessierte ab Vollendung der Schulpflicht bis 26 Jahren wieder ein FSJ für zwölf Monate in der Gemeinde Moosinning (Einsatzstelle beim FC Moosinning) ableisten. Fragen beantworten in der Verwaltung Sina Rösler unter Tel. (0 81 23) 93 02-12 und beim FC Moosinning Monika Hösch unter Tel. (0 81 23) 47 03 oder per E-Mail an monika.hoesch@fc-moosinning.de. Dorthin schickt man auch seine Bewerbung.

