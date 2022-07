Hunde erlaubt, aber an der Leine

Von: Wolfgang Krzizok

Ab ins Grüne: Das ist auf vielen Flächen in Moosinning jetzt erlaubt – aber nur mit Leine (Symbolbild). © Jonas Walzberg/dpa

Die Gemeinde Moosinning hebt das Hundeverbot auf gemeindlichen Flächen größtenteils auf. Es gibt aber auch Ausnahmen - und die Tiere müssen unbedingt an die Leine.

Moosinning – Eine neue Hundesatzung hat der Moosinninger Gemeinderat erlassen. Auslöser war eine Diskussion in der Sitzung davor, in welcher der Wunsch geäußert worden war, dass für öffentliche Parkanlagen kein Hundeverbot mehr gelten solle. Dies werde in der Praxis ohnehin nicht beachtet und sei aus Sicht des Gemeinderats auch nicht notwendig. Jedoch sollte eine Leinenpflicht für Hunde bestehen.

Bisher war es in der Gemeinde Hunden verboten, zum Beispiel den Gemeindepark oder Spielplätze zu betreten. „Wenn wir was ändern wollen, geht das mittels einer Satzung, dann aber auch nur auf gemeindlichen Flächen“, erklärte Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer. Leo Brenninger (BE) regte in diesem Zusammenhang einen Hundespielplatz an, den es in Moosinning noch nicht gebe.

Moosinning: Ab 1. August dürfen Hunde gemeindliche Flächen betreten

Nach kurzer Diskussion wurde die Satzung über das Aufenthaltsverbot für Hunde im Gemeindepark zwischen Sonnenstraße und Neuchinger Straße, im Freizeitgelände, auf den öffentlichen Spielplätzen, in den Schulen und Kindergärten sowie in den gemeindlichen Friedhöfen geändert. Eine Gegenstimme kam dabei lediglich von Helmut Scharlach (Bürgerblock Moosinning).

Ab 1. August dürfen jetzt alle Hunde gemeindliche Flächen wie den Gemeindepark, Spielplätze, Straßen und Wege betreten, müssen jedoch an der Leine geführt werden. Weiterhin nicht erlaubt sind Hunde indes auf den Friedhöfen ganzjährig und im Freizeitgelände am Moosinninger Weiher während der Badesaison.

Leinenpflicht gilt für Hunde jeglicher Größe

Die Leinenpflicht gilt für alle Hunde jeglicher Größe. Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Halten von Hunden außer Kraft, welche die Leinenpflicht für alle Hunde ab 50 Zentimeter auf allen öffentlichen Flächen bisher festgelegt hat.

Ein anderes Thema waren Jagdhunde. In der Mustersatzung seien Jagdhunde zu 50 Prozent ermäßigt, in Moosinning seien sie steuerfrei, merkte Hermansdorfer an. Sie stellte zur Diskussion, wie es sich verhalte, wenn jemand mehrere Jagdhunde habe, ob dann nur einer frei sei? „Wir sollten es nicht zu kompliziert machen“, meinte Andreas Eschbaumer (CSU). Normalerweise habe ein Jäger nur einen Jagdhund, einen zweiten allenfalls, wenn der erste krank oder zu alt für die Jagd sei. „Machen wir doch alle Jagdhunde steuerfrei“, warf Bürgermeister Georg Nagler (SPD) ein. Dieser Vorschlag wurde schließlich bei einer Gegenstimme von Brenninger angenommen.

