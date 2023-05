Hundekot sorgt für „ekelerregende Szenen“

Von: Veronika Macht

Hier nicht - und wenn, dann bitte den Hundekot mitnehmen: Im Gemeindepark in Moosinning hat das zuletzt nicht wirklich geklappt (Symbolbild). © Vroni Macht

Bei Arbeiten im Gemeindepark in Moosinning kam es zu „ekelerregenden Szenen“, wie es die Gemeinde nennt. Die komplette Wiesenfläche sei übersät gewesen mit Hundehaufen.

Moosinning – Bei Instandhaltungsarbeiten am Gemeindepark in Moosinning, an denen neben dem Bauhofteam auch externe Firmen beteiligt waren, ist es zu „ekelerregenden Szenen“ gekommen, schreibt die Gemeinde im Amtsblatt. Die komplette Wiesenfläche sei übersät gewesen mit Hundehaufen und sonstigen Hinterlassenschaften von Hunden, „die unsere Arbeiter in kürzester Zeit an Kleidung, Schuhen und sogar an den Händen hatten“.

Auch der Bereich des Kinderspielplatzes sei immer wieder durch Kot verunreinigt. „Wer möchte schon seine Kinder oder Enkel auf einem Spielplatz toben lassen, der mit Hundehaufen verschmutzt ist?“, fragt die Gemeinde.

Sie fordert deshalb alle Hundehalter auf, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere in den dafür vorgesehenen Hundetoiletten zu entsorgen. Die Verunreinigung von Gehwegen, Grünflächen und Straßen durch Hundekot könne mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro belegt werden. Es sei sehr bedauerlich, dass immer wieder auf dieses Problem hingewiesen werden müsse und dadurch das Bild aller Hundehalter beschädigt werde, dabei handle es sich oft nur um einzelne Besitzer.

Ein weiteres Problem habe der Bauhof jüngst vermehrt festgestellt: In den für Kot vorgesehenen Toiletten werde auch Müll entsorgt. Daher weist die Gemeinde auch darauf hin, dass die Hundetoiletten nur für Hundekotbeutel vorgesehen sind. vam