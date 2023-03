Seit 50 Jahren Heimat von Wissen und Geschichten

„Lesen macht das Leben bunt“: das Team der Gemeindebücherei Moosinning mit (v. l.) Lisa Richter, Evi Richter, Christel Diephaus, Alexandra Kratzer, Andrea Haberl, Susanne Albers-Dowling, Barbara Pfenninger, Elfriede Pfanzelt, Büchereileiterin Annemarie Kollmannsberger und Bürgermeister Georg Nagler. © Vroni Vogel

Die Gemeindebücherei Moosinning feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem bunten Tag der offenen Tür.

Moosinning – Die Gemeindebücherei Moosinning feiert 50. Geburtstag. Seit mehr als 30 Jahren leitet Annemarie Kollmannsberger die Bildungseinrichtung. Ihr zur Seite steht ein langjähriges Büchereiteam. Im Laufe eines halben Jahrhunderts hat sich so einiges ereignet – ein Blick in die Geschichte.

Die Bücherei wurde 1972 gegründet. „Seitdem haben wir dreimal unseren Standort gewechselt“, berichtet Kollmannsberger. Zunächst befand sich die Bücherei im ersten Stock des neu erbauten Pfarrheims. Da dieser zum Ausbau der Kindergartengruppen benötigt wurde, zog man an die Dorfstraße in die Räume der ehemaligen Gärtnerei. Seit September 2011 befindet sich die Bücherei an der Kirchenstraße 13 in der Grundschule. Hier wurden Klassenzimmer im ersten Obergeschoss umgebaut und teilweise mit neuen, gemütlichen Möbeln ausgestattet.

Beeindruckende Zahlen illustrieren die Entwicklung. Seit der Gründung habe sich der Bestand verzehnfacht. „Inzwischen haben wir einen Bestand von 7930 Medien, die im letzten Jahr 20 758 mal entliehen wurden. Nach den Jahren der Pandemie, die die Ausleihen doch stark eingeschränkt bis unmöglich gemacht haben, konnten wir 2022 erstmals die 20 000er-Marke überschreiten“, freut sich Kollmannsberger.

Renner seien die 3831 Jugend- und Kindersachbücher mit 13 394 Entleihungen. Daneben stelle die große Auswahl an tonies „ein attraktives Angebot“ speziell für die jungen (Vor-)Lesebegeisterten dar. Auch die dazugehörigen Boxen werden verliehen. „Unser Angebot erweitern wir kontinuierlich, um jederzeit eine große und aktuelle Auswahl an interessanten Medien anbieten zu können.“

Der weitaus größte Teil davon werde in der Büchereizentrale des Sankt Michaelsbunds persönlich vor Ort ausgewählt und dann nach einer Weiterbearbeitung durch die eigenen Mitarbeiterinnen schnellstmöglich den Lesern zur Verfügung gestellt.

Seit 23. April 2017 ist die Gemeindebücherei Mitglied bei Leo-Sued. „Damit können alle mit einem gültigen Leseausweis an 365 Tagen rund um die Uhr zeit- und ortsunabhängig aus einer vielfältigen Auswahl digitale Medien entleihen. Lese- und Hörgenuss jederzeit auf Smartphone, Tablet oder eReader“, erklärt die Leiterin.

Immer auf dem, neuesten Stand sein zu müssen, erfordere jede Menge Arbeit. „Momentan sind wir 20 fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele Stunden ehrenamtlich erbringen“, erzählt Kollmannsberger und ergänzt: „Nahezu alle arbeiten schon sehr lange für die Bücherei, zum Teil schon seit mehr als 40 Jahren. Exakt bringen es die derzeit Aktiven auf 513 Jahre Ehrenamt.“ Zum Team gehören Stefanie Ahamer, Susanne Albers-Dowling, Christel Diephaus, Marlene Flötzinger, Andrea Haberl, Monika Hösch, Annemarie Kollmannsberger, Alexandra Kratzer, Gerti Lachner, Antonia Lang, Erna Lang, Michael Lang, Elfriede Pfanzelt, Barbara Pfenninger, Evi Richter, Lisa Richter, Hannelore Scherzl, Ursula Söhl, Stefanie Stangl und Susanne Winkler.

Fortbildungen, der Austausch mit anderen Büchereien sowie die Organisation von Führungen für Schulklassen und Kindergartengruppen werden angeboten. Auch die Bestandspflege ist eine zentrale Aufgabe. „Unsere finanziellen Mittel bekommen wir von der Gemeinde, über staatliche Förderung sowie über diözesane Zuschüsse“, informiert Kollmannsberger. Die Leseförderung in Familie, Kindergarten und Schule sei ein wichtiges Anliegen. Im digitalen Zeitalter fehle auch ein Recherche-PC nicht. „Aber selbstverständlich sind wir während der Ausleihzeit gerne für Fragen da und geben, wenn gewünscht, auch Empfehlungen.“

Während der Schulzeit werde allen Klassen der Grundschule regelmäßig alle zwei Wochen vormittags Gelegenheit gegeben, die Bücherei zu besuchen und Bücher auszuleihen. „Wir sind stolz, ein Partner der Schule zu sein, die Lesefähigkeit zu fördern und hoffentlich auch die Freude am Lesen“, betont die Büchereileiterin.

Programm am Tag der offenen Tür

50 Jahre Gemeindebücherei werden mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 19. März, von 10 bis 15 Uhr gefeiert. Es gibt eine Ausstellung der neuen Medien, Basteln, einen Kinderbücher-Flohmarkt und ein Büchereirätsel. Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie einem Weißwurstfrühstück der Feuerwehr Moosinning ab 10 Uhr gesorgt. Die Wehr zeigt zudem ihre Fahrzeuge.

Öffnungszeiten

Die Bücherei ist grundsätzlich sonntags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Vroni Vogel