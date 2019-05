Ein Sieg, der noch keiner ist

Erich Fuchs hat gegen die Gemeinde Moosinning geklagt – und jetzt beim Bayerischen Verwaltungsgericht München einen Sieg errungen, der noch keiner ist. Der Eichenrieder hatte sich gegen das erweiterte Halteverbot an der Birkenstraße gewehrt. Das Gericht gab ihm nun Recht – allerdings gibt es ein „prozessuales Problem“.

Eichenried– Erich Fuchs hat gegen die Gemeinde Moosinning geklagt – und jetzt beim Bayerischen Verwaltungsgericht München einen Sieg errungen, der noch keiner ist. Der Eichenrieder (56) hatte sich gegen das erweiterte Halteverbot, das seit Sommer 2017 auf der östlichen Seite der Birkenstraße zwischen den Hausnummern 21 und 29 gilt, gewehrt. Die 23. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts München gab ihm nun Recht – allerdings gibt es ein „prozessuales Problem“, das einem Erfolg der Klage im Weg stehen könnte.

Im Sommer 2017 wurde aufgrund von Anwohner-Anträgen das absolute Halteverbot erweitert, das für andere Bereiche der Straße bereits galt. „Solche Anordnungen entstehen eigentlich immer auf Anregung der Bürger“, erklärte Bürgermeisterin Pamela Kruppa beim Ortstermin am Donnerstagmorgen.

Als Gründe nannte die Verwaltung damals Beschwerden, parkende Fahrzeuge würden die Sicht auf die Straße für ausfahrende Autos einschränken. Zusätzlich würde die Durchfahrt für große landwirtschaftliche Maschinen teilweise eingeschränkt. Nicht zuletzt schade es den Seitenstreifen, wenn sie befahren oder beparkt würden.

Mit einem Beschwerdebrief hatte sich Fuchs Ende 2017 an die Gemeinde gewandt. Sie erreichten auch weitere Schreiben anderer Anwohner – pro wie kontra Halteverbot.

Vier Parteien leben in Fuchs’ Haus, unter anderem seine Mutter und sein Bruder samt Söhnen. Deren Autos kommen auf den vorhandenen Stellplätzen unter, für Besucher ist kein Platz. Dass während der damaligen Bauarbeiten an der B 388 zwischen Moosinning und Eichenried vorübergehend das beidseitige Halteverbot erlassen worden war, „habe ich eingesehen, da war der Verkehr extrem. Aber jetzt bräuchte es das eigentlich nicht mehr“, sagte Fuchs.

Seit 1. August 2017 darf auf dem Seitenstreifen gegenüber von seinem Haus also nicht mehr geparkt werden, wenige Meter weiter in Richtung B 388 hingegen schon. Und auch weiter ortsauswärts ist das Parken erlaubt – nur auf etwa 150 Metern, zwischen den Hausnummern 21 und 33, herrscht absolutes Halteverbot. „Warum, lässt sich nicht nachvollziehen“, meinte Vorsitzender Richter Dr. Dietmar Wolff.

Mit seinen Gerichtskollegen kam er zu der Ansicht, dass im genannten Bereich „eine qualifizierte Gefahrenlage nicht gegeben ist“, das erweiterte Halteverbot wäre also aufzuheben. Zudem sei nicht ersichtlich, warum auf der schnurgeraden Straße nur in diesem Abschnitt eine Gefahr gegeben sein solle und sonst nicht. Auch die Breite von 5,50 Metern rechtfertige keine besondere Gefahrenlage. Es habe keine Unfälle gegeben, auch die Polizei halte das Verbot nicht für nötig. Zudem dürfte die Befahrbarkeit der Einfahrten noch gegeben sein, wenn Autos dort parken. „Sie haben durchaus Recht“, sagte Wolff an Fuchs gerichtet.

Jedoch gebe es ein Problem in der von Rechtsanwalt Frederic Hack aus Erding eingereichten Klage. Es habe scheinbar einen Irrtum bezüglich des Datums der Anordnung gegeben, sodass die Jahresfrist für deren Anfechtung wohl abgelaufen sei.

Letztlich wurde die Streitsache für erledigt erklärt. Wolff schlug einen Kompromiss vor – zumindest solle von der „härtesten Variante“, dem absoluten Halteverbot, abgesehen werden. Eventuell komme eine zeitliche Beschränkung in Frage. „Hier ist eh nichts los, wir sind ja nicht auf der Leopoldstraße“, meinte Wolff mit Blick auf die wenigen Autos, die während der knapp einstündigen Verhandlung unterwegs waren. Laut Kruppa herrsche aber im Sommer „sehr, sehr reger Verkehr“ – von Bauern zu ihren Feldern und Bürgern in Richtung Freizeitgelände.

Kruppa wird in der Sitzung des Bauausschusses am 25. Juni die Aufhebung der Anordnung vorschlagen. Man behalte sich gegebenenfalls eine andere Regelung vor. „An einem langwierigen Gerichtsverfahren hat niemand Interesse“, meinte sie und erklärte, sie könne sich eine Aufweichung des Verbots durchaus vorstellen. Auf Wolffs Hinweis, dass Gremien in der Regel den Beschlussvorschlägen des Bürgermeisters folgten, sagte sie süffisant: „Wir sind mitten im Wahlkampf. Da kann man das schwer abschätzen.“