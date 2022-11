Spürnasen auf der Suche nach Vermissten

Von: Bernd Heinzinger

Spur aufnehmen und ihr folgen: Aus den vorhandenen Rucksäcken wurden Geruchsproben genommen und die Hunde darauf angesetzt. © Bernd Heinzinger

Bei einer großen Übung der DLRG Erding in Moosinning kamen auch Rettungshunde zum Einsatz.

Moosinning – Unwetter, Blitzeinschlag und ein Brand in der Moosinninger Grundschule: Eine Schulwandergruppe wird dadurch aufgeschreckt, zwölf Personen verschwinden in zwei Richtungen und gelten als vermisst. So lautete das Szenario einer Großübung am Samstag, bei der die DLRG Erding die Einsatzleitung übernahm.

Normalerweise würden Feuerwehr und Rettungsdienste anrücken, erklärte Vorsitzender Stefan Miklos: „Bei unseren Planungen waren diese aber parallel mit einem Brand in einem Erdinger Seniorenheim beschäftigt.“ Die Feuerwehr Moosinning habe gerade noch Zeit gehabt, das kleine Feuer am Schulgebäude zu löschen, musste danach aber schnell zu einem weiteren Einsatz. Also übernahm die DLRG, und zur Unterstützung bei der Personensuche wurden zwei Hundestaffeln zusätzlich hinzugerufen.

„An der Schule haben wir einen Führungskopf aufgebaut und zusammen die Suche geplant“, erklärt Miklos. Rettungswagen und Notarzt standen in Bereitschaft, um die möglicherweise verletzten Vermissten zu versorgen.

Einsatzbesprechung: Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss (r.) im Gespräch mit ihrer Kollegin Sabine Seidl vom ASB München. © Bernd Heinzinger

Eine der Hundestaffeln kam vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) München. Dort ist die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss im Vorstand und auch als Hundeführerin aktiv. In Moosinning erklärte sie, welche Hunde vom ASB bei der Übung zum Einsatz kommen. Zwei sogenannte Mantrailing-Hunde nahmen die Spur jeweils einer vermissten Person auf und folgten exakt dieser bis zum hoffentlich erfolgreichen Auffinden. Dafür wurden von den Helfern Geruchsproben aus den vorhandenen Rucksäcken genommen und die Vierbeiner darauf angesetzt.

Zusätzlich durchsuchten zwei Flächensuchhunde das Moosinninger Gebiet. Diese wittern jede darauf befindliche Person und zeigen sie an. Als dritte Ausbildungsform gibt es noch die Trümmerhunde – diese brauchte man in Moosinning allerdings nicht. Theiss betonte, dass solche Übungen sehr wichtig seien. Der ASB München nutzte diese, um seine Helfer einmal auf ungewohnten Positionen einzusetzen, für eine bessere Vorbereitung auf richtige Einsätze. 38 Mal musste der ASB in diesem Jahr bereits ausrücken, berichtete Theiss.

In Moosinning war zudem eine zweite Hundestaffel im Einsatz, eine private Einheit aus Freising. Seitens des ASB zeigte man sich „gespannt“ auf die Zusammenarbeit, denn dies war eine Premiere. Wenn die Privatstaffel ebenfalls so strukturiert und gut ausgebildet auftrete, wie man es beim Arbeiter-Samariter-Bund gewohnt ist, könne dies eine gute Unterstützung sei, so die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin.

Die Dauer der Suche in Moosinning zog sich ein wenig in die Länge, berichtete Miklos am nächsten Tag. Nach dem Start um 14 Uhr beendeten die Führungskräfte die Übung aufgrund der schlechten Witterung gegen 17.15 Uhr. Bis dahin hatten sich beide Mantrailing-Hunde des ASB bis auf 500 Meter den vermissten Personen genähert. Miklos: „Innerhalb der nächsten 45 Minuten hätten sie sie gefunden.“ Die Flächenhunde hatten fast alle Vermissten bereits aufgespürt, nur bei einem hätte es laut dem DLRG-Vorsitzenden noch eine halbe Stunde gedauert: „Insgesamt können wir von einer erfolgreichen Übung sprechen. Jeder erlangte dabei neue Erkenntnisse.“

Gerade die Zusammenarbeit mit den Hundestaffeln sei eine neue Erfahrung gewesen: „Die unterschiedlichen Herangehensweisen – das war schon spannend zu sehen.“ Auch die Erkenntnis, dass zurückgelassene Rucksäcke keinesfalls vor der Entnahme von Geruchsstoffen angefasst werden dürften, sei ein wichtiger Aspekt.

Das DLRG stellte bei der Übung zusätzlich einen Rettungswagen, und die aufgefundenen Personen wurden anschließend ins Vereinsheim am Moosinninger Weiher gebracht – dort hatte man ein fingiertes Krankenhaus vorbereitet. Im Anschluss kamen dort alle Einsatzkräfte zusammen, um sich nach der intensiven Übung zu besprechen.