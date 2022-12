Viel Plastik und noch mehr Zigarettenkippen

Von: Veronika Macht

Jede Menge Alltagsmüll haben (v. l.) Tomas Stolz, Sarah Friedrich, Bianka Mittermaier, Dominique Oster, Lisa Gadenne-Wurzbacher und Fabian Ippisch beim Rewe-Parkplatz in Moosinning eingesammelt. © Gruppe „Müll überall“

Freiwillige der Gruppe „Müll überall“ haben beim Rewe in Moosinning Abfälle gesammelt und aufgeklärt.

Moosinning – Plastikverpackungen, Papiertüten und jede Menge Zigarettenstummel liegen auf dem Boden. Davor ein Pappschild: „Der Müll von hier!“ Hier, das ist der Parkplatz des Rewe-Markts in Moosinning. Dort hat die Gruppe „Müll überall – wegschauen ist einfach, aufheben auch“ am Samstag nicht nur aufgeräumt, sondern auch informiert.

Die Idee dazu hatte Sarah Friedrich. Die Initiatorin der ehrenamtlichen Müllsammelgruppe lebt in Eichenried. Ihr ist der Abfall, der sich rund um den Parkplatz immer wieder ansammelt, ein Dorn im Auge. „Da kam mir die Idee für die Aktion“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Gruppe wollte den Müll aber nicht nur sammeln, sondern auch zur Schau stellen und einen kleinen Infostand aufbauen. Das Rewe-Team um Filialleiter Luca Cortado sei sofort an Bord gewesen.

„Wir machen das mit Herz, und wir freuen uns immer sehr darüber, wenn sich uns jemand anschließen möchte“, sagt Friedrich. Neben jeder Menge Alltagsmüll haben die Ehrenamtlichen auch ein Kistchen voller Zigarettenkippen aufgesammelt. „Das ist leider ein normales Bild geworden“, bedauert die Eichenriederin und erzählt von einer Aktion, die man in der letzten Adventszeit vor der Corona-Pandemie in der Erdinger Innenstadt gemeinsam mit der Initiative „Unfairmüllt – plastikfreier leben“ durchgeführt habe. „Da haben wir rund um den Christkindlmarkt gezielt Zigarettenstummel aufgesammelt“ – vom Drogeriemarkt Müller über den Schrannenplatz und Kleinen Platz bis zum Taxistand beim Gewandhaus Gruber. Rund 13 000 Kippen waren dabei zusammengekommen.

Wie damals haben die Freiwilligen auch bei der Aktion in Moosinning wieder Taschenaschenbecher an die Raucher verteilt. Und wie damals wollten sie erneut aufrütteln. Deshalb wurde der Müll zum Berg aufgeschüttet und nicht einfach in Säcken ausgestellt. „Es gab viele erstaunte Gesichter, und die Leute waren wirklich erschrocken, den Müll vom gesamten Parkplatz geballt da liegen zu sehen. Kein Müll von irgendeinem Fest, sondern vom Alltag“, erzählt Friedrich.

Es habe viele nette Gespräche und positive Resonanz gegeben, doch manche Kunden hätten auch weggeschaut oder seien einfach am Infostand vorbeigegangen. „Aber ich bin mir sicher, dass es auch bei ihnen Spuren hinterlassen hat. Selbst wenn ich beschämt wegschaue, es bleibt doch was hängen“, sagt die junge Frau und ist überzeugt: „Jeder noch so kleine Impuls kann in den Menschen den Funken entzünden, um morgen einen anderen Weg zu wählen.“

Die meisten Menschen würden das Engagement der ehrenamtlichen Müllsammler gutheißen. Viele seien aber selbst nicht bereit, den Müll von anderen aufzuheben. „Aber ich finde, das können wir nur gemeinschaftlich lösen“, meint Friedrich. Dazu gehört für sie auch, andere Personen anzusprechen und zu bitten, einen Mülleimer oder Aschenbecher zu benutzen.

„Wir haben diese Mitverantwortung“, sagt Friedrich. Wenn man irgendwo Müll liegen sehe, sollte man nicht denken: Das war ich nicht, dafür bin ich nicht verantwortlich, sondern zupacken. Ganz nach dem Motto der Gruppe: „Wegschauen ist einfach, aufheben auch“.

Mitstreiter gesucht: Die Müllsammelgruppe freut sich über weitere Mitstreiter, die sie bei ihren Aktionen unterstützen wollen. Interessierte erreichen die Gruppe per E-Mail an muell.ueberall.aufheben@web.de oder über die gleichnamige Facebook-Seite.

