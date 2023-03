Haushalt 2023: Kreisumlage regt Moosinning nicht auf

Von: Wolfgang Krzizok

Recht entspannt verliefen die Haushaltsberatungen im Hauptverwaltungsausschuss des Moosinninger Gemeinderats (Symbolbild). © Mit einem Etat von 181 Millionen Euro geht der Landkreis in das laufende Jahr.

Recht entspannt verliefen die Haushaltsberatungen im Hauptverwaltungsausschuss des Moosinninger Gemeinderats.

Moosinning – Ohne größere Diskussionen fassten die Ausschussmitglieder den Beschluss, den Haushalt wie vorgestellt als Empfehlung zu genehmigen. Endgültig verabschiedet wird er vom Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen.

Teil eins des Etats für das laufende Jahr war bereits Ende Januar im Bauausschuss vorberaten worden. Zu Beginn der Sitzung am Dienstag bedankte sich Bürgermeister Georg Nagler (SPD) bei Kämmerin Susanne Pröschkowitz für die Vorbereitung der Unterlagen. „Was hier auf 37 Seiten eingedampft ist, wären ausgedruckt über 1000 Seiten“, erklärte er und meinte einleitend: „Die Kreisumlage von 53,47 Prozent, die wir im Kreistag beschlossen haben, ist schon eingepreist.“ Diskutiert, wie in anderen Gemeinden, wurde darüber nicht

Im Vergleich von 2022 zu 2023 seien Umlagekraft (von 7,4 auf 7,9 Millionen Euro) und Steuerkraft (von 7,0 auf 7,5 Millionen Euro) gestiegen. Sehr erfreulich, so der Bürgermeister, sei die Entwicklung der Einkommensteuer von 5,1 Millionen (vorläufiges Ergebnis 2022) auf 5,6 Millionen Euro (Ansatz 2023). „Wir profitieren mehr von der Einkommensteuer, das ist unsere Cash Cow und nicht so sehr von der Gewerbesteuer“, betonte Nagler zufrieden.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde schließt mit 13,6 Millionen Euro, das Haushaltsvolumen ist gegenüber den Vorjahr um 1,4 Millionen Euro höher. „Wir haben 1,17 Millionen Rücklage“, sagte Pröschkowitz. „Wir könnten theoretisch zwei Millionen Euro zuführen, entnehmen es aber gleich wieder, um Strafzinsen zu vermeiden.“ Was den Vermögenshaushalt betrifft, so schließt dieser mit 7,7 Millionen Euro, „gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 stellt dies eine Minderung des Volumens von 2,7 Millionen Euro dar“. Erfreulich sei, dass keine neue Kreditaufnahme veranschlagt ist, und auch für die Jahre 2024 bis 2026 seien keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Fazit: Das Rechnungsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von zwei Millionen Euro.

Anschließend besprachen die Ausschussmitglieder noch einige diskussionswürdige Punkte und gaben entsprechende Empfehlungen ab. So wurde etwa ein beantragter Zuschuss der Kirche für die Sanierung des Kinderhauses St. Emmeram in Höhe von 15 000 Euro abgelehnt – weil er zu spät eingegangen war. Auch Mooseisen Eichenried kann nicht mit einem Zuschuss für Renovierungsarbeiten in Höhe von 3000 Euro rechnen, weil der Antrag vor Beginn der Maßnahme hätte gestellt werden müssen.

Die Verkehrsüberwachung war schließlich noch ein Thema. Moosinning ist zwar Mitglied im Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung in Töging, aber die Mehrheit der Räte würde es begrüßen, wenn es in der Gemeinde einen eigenen Verkehrsüberwacher gäbe, damit man flexibler reagieren könne, speziell bei Parkverstößen. Einstimmig wurde im Stellenplan ein Verkehrsüberwacher eingeplant. Das letzte Wort hat jetzt – wie beim gesamten Haushalt – der Gemeinderat.