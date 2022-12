Viel Uneinigkeit beim Wohnbauland

Von: Wolfgang Krzizok

Erschwingliches Bauland schaffen: Das will die Gemeinde Moosinning. © Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Einen ausführlichen und sehr kontroversen Meinungsaustausch gab es im Moosinninger Gemeinderat über den Grundsatzbeschluss zur Wohnbaulandbeschaffung.

Moosinning – Nach mehr als einstündiger Diskussion wurde der Punkt schließlich vertagt.

Rechtsanwalt Stefan Figiel hatte den Grundsatzbeschluss hinsichtlich der Änderung beim Selbstbehalt der Grundeigentümer überarbeitet. Per Videokonferenz legte er die Änderungen dar und beantwortete Fragen. Grundlage sei eine 50:50-Regelung erklärte er. Das bedeute, dass, wenn die Gemeinde irgendwo neues Bauland ausweise, sie Zugriff auf 50 Prozent der jeweiligen Grundstücke habe und diese zum Verkehrswert erwerben könne – die anderen 50 Prozent verblieben beim Eigentümer.

Viele Grundeigner würden allerdings schon vorher parzellieren und könnten dann nichts mehr abgeben, weil die Parzellen zu klein seien. „Die Gemeinde weist dann halt nur noch Bauland aus, wenn sie es erwerben kann“, erläuterte der Rechtsanwalt und wies darauf hin, dass 90 Prozent der Gemeinden diese 50:50-Regelung anwenden würden: „Das funktioniert in der Praxis recht gut.“

Er ergänzte, dass bei einer Erschließung darüber hinaus beide, also Gemeinde und Eigentümer, Erschließungsflächen abgeben müssten – „die Eigentümer kostenlos“.

Die Gemeinde könne die erworbenen Grundstücke entsprechend an weniger begüterte Personen oder junge Familien aus der Gemeinde weitergeben, im „klassischen Einheimischenmodell“, wie Figiel bemerkte. Der Kaufpreis könne in diesem Fall auch reduziert werden, bis hin zur Kostenneutralität für die Gemeinde, was aber eher selten praktiziert werde.

Ganz wichtig: Man müsse den Käufern eine „Bauverpflichtung“ innerhalb einer bestimmten Frist auferlegen. „Die Gemeinde kann in begründeten Fällen aber auch von den Grundsätzen abweichen“, stellte Figiel abschließend klar und fügte an: „Der Gemeinde ist es wichtig, den Eigenbedarf des Eigentümers zu berücksichtigen.“

Ob eine Grenze von 1000 Quadratmetern haltbar sei, wollte Werner Fleischer (BE) in der Diskussion wissen. „Es gibt keine gesetzliche Ober- oder Untergrenze, das ist eine politische Entscheidung“, erwiderte Figiel. „Auf 600 Quadratmeter kriegt man auch ein Einfamilienhaus hin.“

Auf die Frage von Andreas Humplmair (CSU), ob es eine Rückkaufoption oder ein Vorkaufsrecht des Veräußerers gebe, meinte der Rechtsanwalt, dass er so etwas noch nie gehört habe. „Das wäre rechtlich völliger Unsinn. Wenn, dann eher umgekehrt, dass also die Gemeinde ein Vorkaufsrecht hat.“

Monika Stangl (CSU) und ihre Fraktionskollegin Marietta Burger-Braun waren sich einig, was die Grundstücksgröße betrifft: „Es sollte schon noch möglich sein zu bauen.“ Manfred Lex (CSU) meinte kopfnickend: „Deshalb würde ich bei den 1000 Quadratmetern bleiben.“

Ob bei Grundstücksgemeinschaften mit mehreren Eigentümern jeder den Selbstbehalt bekomme, fragte Christian Nagler (BB). „Grundsätzlich ja“, meinte Figiel, „aber dieser Fall ist sehr fehleranfällig“. Er empfahl, bei einem Selbstbehalt nur die Kinder und nicht etwa die Enkel zu berücksichtigen, „sonst wird der Kreis immer größer“. Lex meinte: „Ich würde 600 Quadratmeter pro Kind machen.“ Daraufhin sagte Christian Nagler kopfschüttelnd: „Jetzt sind wir schon wieder beim alten Modell – immer wieder gibt es Ausnahmen.“

Fleischer fand: „Eigentlich haben alle Recht, und den Versuch der Hintergehung werden wir nie ausschließen können.“ Er empfahl deshalb 600 bis 800 Quadratmeter. „Wir machen wieder Kleinstaaterei“, schimpfte daraufhin Josef Romir (SPD). „Wir sollten große Sachen anschauen, mit 10 000 bis 20 000 Quadratmetern. Da klappt unser Modell.“ Und er ergänzte: „Je komplizierter unsere Modelle werden, umso schwieriger wird die Umsetzung.“

Dem widersprach Lex. „Ich sehe es nicht so, das ist eine einfache Regelung“, sagte er und gab zu bedenken: „Bei den heutigen Preisen funktioniert es ja sowieso nicht mehr so. Wie sollen Geringverdiener dann bauen?“

Nach weiteren Diskussionsbeiträgen meinte Christian Nagler: „Jeder hat irgendwo Recht“ und stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, „dann können wir noch mal intern in den Fraktionen beraten“. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.